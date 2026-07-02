Llega a HBO Max el esperado desenlace de Wicked: cuándo se estrena Wicked: Por siempre + Agregar ámbito en









La plataforma incorpora en julio la segunda parte de la historia de Elphaba y Glinda, protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande.

La exitosa adaptación del musical de Broadway suma su segunda parte al catálogo de HBO Max tras su paso por los cines.

Después de convertirse en uno de los grandes fenómenos cinematográficos inspirados en un musical de Broadway, Wicked: Por siempre (Wicked: For Good) ya tiene fecha de llegada a HBO Max. La película, que pone punto final a la historia de Elphaba y Glinda, se estrenará en la plataforma el 10 de julio de 2026.

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La producción dirigida por Jon M. Chu retoma la historia donde terminó la primera entrega y adapta el segundo acto del exitoso musical creado por Stephen Schwartz y Winnie Holzman. Con nuevas canciones y la vuelta de su elenco principal, la película se presenta como el cierre definitivo de una historia que redefinió el universo de Oz.

De qué trata Wicked: Por siempre La película retoma el relato tras la huida de Elphaba, quien ahora es considerada la Malvada Bruja del Oeste y vive escondida mientras intenta enfrentar el régimen encabezado por el Mago de Oz.

Al mismo tiempo, Glinda ocupa un lugar privilegiado dentro de la Ciudad Esmeralda. Convertida en el rostro del bien ante la sociedad, intenta mantener el orden mientras comienza a cuestionar las decisiones políticas del gobierno y la campaña de desprestigio contra su antigua amiga.

Con Oz dividido por la tensión política y el miedo, ambas protagonistas deberán enfrentarse a las consecuencias de sus elecciones y decidir si todavía existe una posibilidad de reconstruir el vínculo que las unió durante sus años de formación.

Uno de los principales atractivos de la película vuelve a ser el trabajo de las aclamadas Cynthia Erivo y Ariana Grande, quienes retoman los papeles de Elphaba y Glinda, respectivamente. Además de las protagonistas, también regresan varios integrantes del elenco original. La dirección volvió a ser encabezada por Jon M. Chu, quien apostó nuevamente por una combinación de escenarios y números musicales inspirados directamente en el espectáculo teatral. Reparto de Wicked: Por siempre Cynthia Erivo

Ariana Grande

Jeff Goldblum

Michelle Yeoh

Jonathan Bailey

Ethan Slater

Marissa Bode

Peter Dinklage

Bowen Yang

Bronwyn James

Keala Settle Trailer de Wicked: Por siempre Un fenómeno que trascendió Broadway La historia de Wicked nació como novela de Gregory Maguire, quien reimaginó los acontecimientos de El mago de Oz desde la perspectiva de la futura Bruja Malvada del Oeste. Posteriormente fue adaptada al teatro y se transformó en uno de los musicales más exitosos del mundo, con funciones ininterrumpidas durante más de dos décadas en Broadway y múltiples producciones internacionales. La llegada al cine mantuvo esa popularidad y permitió que una nueva generación conociera la historia de Elphaba y Glinda. Al igual que ocurrió con la primera película, el componente musical vuelve a ser uno de los grandes protagonistas. La banda sonora recupera las canciones más conocidas del segundo acto del espectáculo teatral y suma nuevas versiones adaptadas especialmente para la pantalla grande. El director Jon M. Chu explicó que la decisión de dividir la adaptación en dos películas permitió desarrollar con mayor profundidad la evolución emocional de los personajes y conservar prácticamente intacta la estructura narrativa del musical. Wicked: Por siempre estará disponible en HBO Max desde el 10 de julio de 2026. La incorporación de la película permitirá que la plataforma reúna las dos entregas de la adaptación cinematográfica del exitoso musical, facilitando que los espectadores puedan revivir la historia completa.