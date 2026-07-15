De Francia 1998 a Atlanta 2026: Mick Jagger volvió a ver caer a Inglaterra ante Argentina

El líder de The Rolling Stones alentó al seleccionado inglés desde las tribunas del Mercedes-Benz Stadium y volvió a quedar asociado al histórico mito de la “mufa” tras la remontada argentina.

Mick Jagger presenció en Atlanta la eliminación de Inglaterra ante Argentina, al igual que en el Mundial de Francia 1998.

Mick Jagger volvió a ser protagonista involuntario de una eliminación de Inglaterra ante la Selección argentina. El líder de The Rolling Stones estuvo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta durante la semifinal del Mundial 2026 , en la que el equipo de Lionel Scaloni se impuso por 2-1 y consiguió el pase a la final.

La presencia del cantante en las tribunas rápidamente reavivó en las redes sociales el conocido mito que lo señala como “mufa” cada vez que manifiesta su apoyo por un equipo. En esta oportunidad, Jagger fue al estadio para acompañar al seleccionado inglés, que ganaba por el gol de Anthony Gordon, pero terminó sufriendo la remontada argentina en los minutos finales.

Enzo Fernández empató el encuentro a los 85 minutos y Lautaro Martínez marcó poco después el cabezazo que selló la clasificación de la campeona del mundo a su segunda final consecutiva.

La imagen del músico en Atlanta remitió de inmediato al cruce entre ambos seleccionados por los octavos de final del Mundial de Francia 1998. Jagger también había asistido a aquel partido, que terminó empatado 2-2 y se resolvió con victoria argentina por 4-3 en la definición por penales .

En la previa de la semifinal de este miércoles, el propio artista había recordado aquella eliminación durante una entrevista con la FIFA: “Estuve en Inglaterra-Argentina, cuando expulsaron a David Beckham. Yo estaba allí” , señaló.

El músico también había anticipado antes del Mundial que la Argentina llegaría, al menos, hasta las semifinales. Sin revelar su candidato al título, sostuvo: “Van a llegar a la semifinal, definitivamente. No diré quién ganará”.

Argentina eliminó a Inglaterra por penales en los octavos de final del Mundial de Francia 1998, con Mick Jagger presente en las tribunas.

La denominada “maldición de Mick Jagger” tomó fuerza durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando distintas selecciones que recibieron su respaldo, entre ellas Inglaterra, Brasil y Estados Unidos, quedaron eliminadas poco después.

El mito se profundizó en Brasil 2014, cuando el cantante expresó su apoyo por el equipo local antes de la histórica derrota por 7-1 ante Alemania en las semifinales. El propio Jagger se tomó con humor las acusaciones y afirmó que solo podían responsabilizarlo por el primer gol alemán, pero no por los seis restantes.

Esta vez, Inglaterra había logrado superar a Noruega en los cuartos de final pese a la presencia del músico. Sin embargo, el triunfo argentino en Atlanta volvió a alimentar la superstición: Jagger estuvo nuevamente en las tribunas y la Selección volvió a eliminar al conjunto inglés, 28 años después de Francia 1998.