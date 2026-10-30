Aerosmith volvió a los escenarios con un show especial en Los Ángeles + Agregar ámbito en









El concierto, titulado "Aerosmith + Friends", marcó su primera presentación como banda desde que ofrecieron su último concierto de la gira de despedida "Peace Out... Farewell Tour" en septiembre de 2023.

Aerosmith volvió a los escenarios. Kevin Mazur / Getty Images

Aerosmith ofreció anoche en el Hollywood Bowl de Los Ángeles su primer show desde que se retiraron de las giras en 2024. El concierto, titulado "Aerosmith + Friends", marcó su primera presentación como banda desde que ofrecieron su último concierto de la gira de despedida "Peace Out... Farewell Tour" en septiembre de 2023. Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford y Tom Hamilton estuvieron acompañados por Dave Grohl en la batería durante la mayor parte del set.

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La banda interpretó un total de seis canciones y contaron con la presencia de dos invitados especiales: el actor Johnny Depp y el baterista fundador Joey Kramer, quien no tocaba con la banda desde 2020.

La velada también contó con actuaciones de Guns N' Roses (quiénes interpretaron tres canciones de Aerosmith en su setlist), The Black Crowes, Billy Idol, Sammy Hagar, Ann y Nancy Wilson de Heart, Sully Erna de Godsmack con Nuno Bettencourt, Eric Church y Warren Haynes.

Tras la actuación de cada artista invitado —con sets que variaban de una a cinco canciones por artista—, Aerosmith subió al escenario para cerrar la noche, ofreciendo un vibrante repertorio de seis canciones. El grupo fue presentado por las actrices Liv Tyler y Alicia Silverstone, quienes protagonizaron videoclips del grupo en los años 90.

Lista de canciones de Aerosmith - 29 de octubre de 2026 en el Hollywood Bowl

"Toys in the Attic" "Back in the Saddle" "Sweet Emotion" "Dream On" "Train Kept a Rollin'" (con Johnny Depp) "Walk This Way" (con Joey Kramer) Aerosmith performing "Dream On" last night at their comeback show. One of the greatest songs ever made. This is clear proof that 78-year-old Steven Tyler still rocks! pic.twitter.com/1BHUjYAPMa — Rock History (@historyrock_) October 30, 2026 Cómo fueron los últimos años de Aerosmith Aerosmith tuvo que posponer el resto de sus conciertos de despedida en el otoño boreal de 2023 después de que Tyler sufriera una lesión en las cuerdas vocales. El verano siguiente, la banda reveló que habían decidido cancelar la gira de despedida y retirarse de los escenarios debido a la gravedad del daño sufrido por Tyler en sus cuerdas vocales. Desde entonces, el cantante ha actuado en contadas ocasiones, incluyendo su fiesta benéfica "Jam for Janie" para ver los premios Grammy en 2025 y 2026, en el concierto "Back to the Beginning " de Ozzy Osbourne y Black Sabbath en 2025 y en el escenario de los MTV VMAs con Perry, Yungblud y Nuno Bettencourt el pasado septiembre.