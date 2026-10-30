Furor por U2 en Argentina: la banda liderada por Bono agotó su tercer show en River Plate + Agregar ámbito en









Los tres shows forman parte de la gira que marcará el regreso de U2 a los estadios por primera vez desde el cierre de The Joshua Tree Tour, en diciembre de 2019.

U2 vuelve a la Argentina y ya suma tres estadios agotados.

Sigue el furor por U2 en Argentina, tras agotar por completo los shows del 23 y 25 de marzo, la nueva fecha del 27 de marzo en el Estadio River Plate también se quedó sin entradas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con producción de DF Entertainment, la banda regresa después de casi una década con The Greatest Show on Earth World Tour que celebra cinco décadas de trayectoria desde sus comienzos en Dublin.

El furor se sintió desde el primer minuto: más de un millón de personas hicieron fila virtual para conseguir sus tickets, agotando las dos primeras funciones en tan solo dos horas. La respuesta del público ante la tercera fecha consolidó aún más el fenómeno, ratificando la vigencia de la banda en el país tras casi diez años de ausencia.

U2 y una nueva gira mundial Los tres shows forman parte de la gira que marcará el regreso de U2 a los estadios por primera vez desde el cierre de The Joshua Tree Tour, en diciembre de 2019, en un momento especialmente significativo: la celebración de sus cincuenta años de historia y el lanzamiento de Carnaval de Luz, su primer álbum de material completamente nuevo desde Songs of Experience (2017). Para esta etapa, la banda prepara su producción más ambiciosa y monumental, con una puesta en escena de escala inédita que promete transformar cada estadio en una experiencia única e inolvidable. En pocas palabras: el mejor show del planeta.

El nombre de la gira refleja esa ambición y en Buenos Aires no cabe duda que lo van a lograr con un repertorio que combinará los clásicos que marcaron a generaciones y las nuevas canciones de Carnaval de Luz, entre ellas "The Greatest Show On Earth", escrita junto a Brian Eno y elegida por Bono como su favorita del disco.

A esta fiesta irrepetible se suma el desembarco de Beck como invitado especial. Ícono indiscutido de la experimentación y el rock alternativo global, el artista estadounidense aportará su universo musical para coronar cada show en Argentina. Tras comenzar su recorrido latinoamericano el 23 de febrero el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México y continuando el 10 y 12 de marzo el Estádio MorumBIS de San Pablo, Buenos Aires se prepara para ser el broche de oro de una gira que ya es leyenda. Con tres River agotados, el veredicto es unánime: marzo de 2027 ya tiene asegurado uno de los acontecimientos culturales más importantes del año.