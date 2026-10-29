Venta de entradas para la tercera fecha de U2 en Argentina: cómo y dónde comprar + Agregar ámbito en









En el marco de su nueva gira mundial, The Greatest Show on Earth, U2 celebrará sus cincuenta años de trayectoria con tres noches que recorrerán las canciones que marcaron su historia.

Tras el furor por las dos primeras fechas, U2 suma un nuevo show en Argentina.

Cada vez falta menos para el esperado regreso de U2 a la Argentina y el furor por el regreso de la banda a la Argentina sigue creciendo. Después de agotar por completo los shows del 23 y 25 de marzo de 2027, se confirmó un nuevo show para el 27 de marzo en el Estadio River Plate.

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Con más de un millón de personas en fila virtual durante la venta, la demanda por ver a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. dejó en claro que dos noches no eran suficientes. Ahora, el público argentino tendrá una nueva oportunidad de ser parte de The Greatest Show on Earth World Tour, con producción de DF Entertainment.

Acompañados por Beck como artista invitado, U2 celebrará sus cincuenta años de trayectoria con dos noches que recorrerán las canciones que marcaron su historia. Los shows serán, además, la oportunidad para escuchar en vivo las canciones de Carnaval de Luz, su nuevo álbum de estudio.

Cómo y dónde comprar las entradas para U2 en Argentina Las entradas para la nueva fecha se podrán adquirir únicamente a través de All Access desde hoy jueves 29 de octubre a las 13:00 horas, con el beneficio de seis cuotas sin interés para clientes Santander Visa.

Precios y ubicaciones para los shows de U2 en River Plate RED ZONE - $700.00 + s/c

PIT / GOLDEN CIRCLE – $500.000 + s/c

CAMPO DELANTERO – $355.000 + s/c

CAMPO GENERAL + SÍVORI B – $185.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN INFERIOR – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN BAJA – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN MEDIA – $375.000 + + s/c

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO INFERIOR – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO BAJA – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO MEDIA – $375.000 + s/c

PLATEA ALTA SAN MARTÍN – $145.000 + s/c

PLATEA ALTA BELGRANO – $145.000 + s/c

PLATEA SÍVORI MEDIA S/N – $160.000 + s/c

GENERAL ALTA SÍVORI – $120.000 + s/c La gira mundial comenzará el 23 de febrero de 2027 en Ciudad de México, con dos funciones en el Estadio GNP Seguros, y continuará por San Pablo, donde la banda se presentará el 10 y 12 de marzo en el Estádio MorumBIS. Buenos Aires será la encargada de cerrar la etapa latinoamericana a lo grande.

U2 confirmó la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum El próximo 13 de noviembre, U2 lanzará Carnaval de Luz, su decimosexto álbum de estudio y el primero con material completamente nuevo desde Songs of Experience (2017). El disco reúne doce canciones y llega anticipado por los singles “Street of Dreams” y “Silencio”. Entre sus colaboradores se destaca Brian Eno, uno de los productores más influyentes de la historia del rock y aliado fundamental en la construcción del sonido de U2, quien coescribió y aportó sintetizadores en tres temas. También participan Martin Garrix, como coautor de “Glorify”, y Ryan Tedder, a cargo de producción adicional en “Silencio”. El álbum incluye además “The Mirror Maker (Rosalía)”, una canción que lleva el nombre de la artista catalana, y cierra con “Torn”, una colaboración con Johnny McDaid, de Snow Patrol, que cuenta con la voz de Dolly Parton. El lanzamiento llega después de los EP Days of Ash y Easter Lily, publicados a principios de año.

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