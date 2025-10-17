Gimena Accardi rompió el silencio tras la nueva relación de Nico Vázquez y Dai Fernández

La actriz opinó de la incipiente relación y compartió sus sensaciones a pocos meses de su divorcio. El actor confirmó su romance esta semana.

La actriz Gimena Accardi rompió el silencio este jueves por la noche, tras el anuncio del romance de su exmarido, el también actor Nicolás Vázquez , con su compañera de obra. Opinó de la incipiente relación y compartió sus sensaciones a pocos meses de su divorcio.

Se trata de la primera vez que habla, desde su separación con Vázquez tras casi 20 años de relación. El actor había confirmado esta semana que está saliendo con su compañera Dai Fernández , con quien protagoniza la obra teatral "Rocky".

En primer lugar, en diálogo con Yanina Latorre por América TV, la actriz opinó que “Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa“.

Respecto a cómo habría nacido la relación entre ambos, señaló: ” Siempre fueron muy amigos . Entiendo que, obviamente, en la contención que ambos se estuvieron conteniendo, te podés enamorar o sentir cosas y bien por ellos. Me alegra ".

Embed - Nico Vazquez on Instagram: "Gracias @ginebrabsas por vestirnos junto a @dadyfernandez para el junket de prensa. Siempre tan espectaculares. @voguish.fs Qué semana vivimos. impresionante la cantidad de medios que nos acompañaron! Más de 30 medios apoyando este sueño llamado #Rocky. Muy agradecido "

Asimismo, respecto de las especulaciones sobre fechas y rumores de infidelidad, fue directa: "Entiendo que suceda y es lógico, pero no, nunca jamás sospeché y sé que es de ahora. Bueno, quiero creer que es de ahora“.

“Yo lo adoro, lo voy a adorar toda mi vida. Siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con la que quiera. Y sí, el amor de pareja, por supuesto, se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso en el cual charlamos, podemos comunicarnos”, explicó sobre su exmarido.

Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández y dio detalles de su relación

Este domingo, Nico Vázquez rompió el silencio y se refirió por primera vez a su romance con la actriz Dai Fernández. El actor confirmó que están iniciando una historia con su compañera en la obra de teatro "Rocky", aunque aclaró que aún no hay etiquetas.

“Es algo de hace días”, expresó con sinceridad en dialogo con Infama (América). Y cuando la periodista Karina Iavícoli le planteó que nunca lo había escuchado decir abiertamente que no estaba en pareja con Dai, él fue claro: “Porque en realidad, cuando estás empezando algo... no tiene título. No tengo nada que blanquear. Esa es la realidad”.

Sobre su presente personal, Vázquez insistió en que tanto él como Gimena Accardi, su expareja, están en libertad de reconstruir sus vidas como elijan. “Cualquier circunstancia en la que esté Gime o en la que esté yo es válida. No tenemos que dar explicaciones. Ya no somos pareja, estamos solos. Si quiero empezar algo con alguien o simplemente salir a tomar un café, no tengo por qué ponerle un título. No estoy mintiendo, simplemente no hay nada que blanquear”, remarcó.