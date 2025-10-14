Chau MTV: se apagará oficialmente su señal tras 44 años de historia

Paramount Global confirmó que apagará para definitivamente la señal de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live . Será a partir del 31 de diciembre de 2025 y así finalizan 44 años de transmisión continua.

Durante más de cuatro décadas, MTV fue un emblema cultural, una especie de brújula que marcaba el pulso de la juventud y del espectáculo. Su logotipo colorido, sus conductores con estilo propio y los videoclips que se volvían virales antes de que existiera internet fueron parte de una estética que definió generaciones. Desde “ Video Killed the Radio Star ” hasta los MTV Unplugged, el canal logró mezclar arte, rebeldía y televisión como ningún otro.

Sin embargo, los tiempos cambiaron. Paramount Global confirmó que apagará para siempre sus señales musicales el 31 de diciembre de 2025 , poniendo fin a un ciclo que comenzó en 1981 y que transformó la manera de consumir música. El anuncio abarca los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. Detrás de la decisión, hay una combinación de factores: la caída de la televisión por cable, los recortes tras la fusión con Skydance Media y la consolidación del streaming como nuevo escenario global.

Aunque el canal principal de MTV seguirá existiendo, su enfoque será otro. Lejos de los videoclips y la programación musical, se centrará en realities y formatos de entretenimiento, como Teen Mom y Geordie Shore. Así, la señal abandona definitivamente su esencia original , la de una plataforma dedicada a descubrir artistas, estilos y sonidos que definieron a toda una época.

MTV apaga su señal de música

El apagón de las señales musicales de MTV no es solo un movimiento empresarial: es el fin de una forma de mirar y vivir la música. A lo largo de su historia, la cadena no se limitó a pasar videos; fue un laboratorio creativo que moldeó íconos y creó momentos históricos. Desde el estreno mundial de “Thriller” de Michael Jackson en 1983 hasta la recordada entrevista en la que David Bowie cuestionó la falta de artistas afroamericanos en pantalla, MTV fue un espejo de su tiempo.

En los años noventa, el canal se convirtió en el escenario donde el grunge, el pop y el hip hop convivían sin fronteras. Nirvana, Pearl Jam, Britney Spears o Tupac Shakur fueron parte del ADN visual de una era que mezclaba música, estética y actitud. Programas como MTV Unplugged ofrecieron actuaciones íntimas que redefinieron la relación entre artistas y público.

Pero la revolución digital cambió todo. Con YouTube, Spotify y TikTok, el público dejó de depender de la televisión para descubrir música. En 2011, MTV dejó de emitir videos musicales en su señal principal y trasladó esa función a canales secundarios. El cambio fue un síntoma claro de que el modelo televisivo estaba agotado, aunque su legado cultural siguió vivo en la memoria colectiva.

MTV MTV Japón

Cómo seguirá la transmisión de MTV

A partir de 2026, las señales musicales de MTV dejarán de existir en el Reino Unido e Irlanda, y el proceso continuará en países como Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil. Aunque Paramount Global no confirmó fechas para América Latina, todo indica que la medida será global.

La marca MTV no desaparecerá por completo. Su presencia se mantendrá a través de plataformas digitales, redes sociales y eventos como los MTV Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs), que seguirán siendo vitrinas para artistas de todo el mundo. En la nueva estrategia, la televisión cede terreno al contenido bajo demanda y a la interacción digital.

Para muchos, la noticia deja una sensación de nostalgia. Durante años, MTV fue el lugar donde millones descubrían la canción o el artista que marcaría una etapa de su vida. Su final televisivo simboliza el cierre de una era en la que la música se compartía frente a la pantalla y no a través de algoritmos. Lo que alguna vez fue un fenómeno cultural global se apaga lentamente, dejando tras de sí una huella que ninguna red social podrá borrar del todo.