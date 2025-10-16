Javier Milei cerrará la campaña electoral en Rosario de cara al 26 de octubre







El Presidente encabezará cerrará la campaña con un acto en Santa Fe, una de las provincias clave para La Libertad Avanza.

Javier Milei cerrará la campaña de La Libertad Avanza en Rosario. AP

El presidente Javier Milei cerrará la campaña electoral de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre con un acto en Rosario el jueves que viene, confirmaron fuentes de la Casa Rosada a Ámbito. A su vez, en la provincia de Buenos Aires, el cierre será en Ezeiza, con los candidatos de Karen Reichardt y Diego Santilli, actores centrales de la campaña libertaria tras la controvertida baja de José Luis Espert de la lista.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien Córdoba era otra de las opciones para dar el último mensaje al electorado -uno de los bastiones más fuertes de LLA-, el oficialismo finalmente terminó optando por la ciudad más poblada de Santa Fe, otra provincia fundamental para el Gobierno.

Allí, buscarán apuntalar al candidato Agustín Pellegrini, quien tendrá que competir contra la candidata de Provincias Unidas, la vicegobernadora Gisela Scaglia, respaldada por Maximiliano Pullaro.

El último antecedente electoral en Santa Fe es el de los comicios municipales del 29 de junio. El oficialismo provincial se impuso con contundencia aunque el peronismo dio la sorpresa y logró una importante victoria en Rosario.

Javier Milei sigue adelante con la campaña recorriendo provincias De todas formas, antes del cierre en Rosario, el Presidente todavía tiene en agenda recorridas por más provincias. En primer lugar, este viernes encabezará un acto en Tres de Febrero junto al intendente Diego Valenzuela, el candidato Diego Santilli y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La campaña continuará este sábado con dos actividades proselitistas en Santiago del Estero y Tucumán, en donde respaldará a sus candidatos al Congreso de la Nación. En ambas provincias, los gobernadores endurecieron sus críticas contra Milei por el recorte de fondos para la obra pública, salud, educación y discapacidad. En un contexto económico adverso, a pesar de los esfuerzos por mantener la calma en los mercados, el Presidente espera terminar el sprint final de la campaña con una subida de imagen manteniendo las recorridas provinciales. En sus últimos viajes al interior, como a Mar del Plata o Tierra del Fuego, tuvo que enfrentar importantes movilizaciones opositoras a la hora de recorrer las calles.