Netflix estrenó la tercera temporada de "La Diplomática": poder, secretos y un matrimonio en crisis

La serie creada por Debora Cahn regresó a la app de streaming con más intriga, conflictos personales y tensiones políticas entre Estados Unidos y Reino Unido.

Netflix ya confirmó que la serie protagonizada por Keri Russell tendrá una cuarta temporada.

Netflix vuelve a apostar por el género dramático con el regreso de una de las series más elogiadas de los últimos tiempos. "La diplomática" ya estrenó su tercera temporada y consolida su lugar en la plataforma con una trama que combina poder, misterio y un matrimonio al borde del colapso.

En un contexto internacional cargado de tensiones, la producción protagonizada por Keri Russell lleva el conflicto a un nuevo nivel, explorando las grietas de la política global y los dilemas personales que se esconden detrás de los despachos.

Desde su llegada a la app, se convirtió en un fenómeno por su manera de abordar las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido desde una perspectiva íntima y humana. En estos nuevos capítulos, cada decisión parece una bomba de tiempo y su frase promocional resume el espíritu de la historia: " No hay alianza que dure para siempre” .

Y, la buena noticia para sus fanáticos es que la compañía ya confirmó una cuarta temporada , asegurando la continuidad de una de sus ficciones más vistas. ¿Estas preparado?

Tráiler de “La diplomática”

¿De qué trata "La diplomática"?

La historia sigue la vida de Kate Wyler, una diplomática que es designada, inesperadamente, como embajadora de Estados Unidos en Reino Unido. Sin embargo, el problema es el escenario político que la rodea: tensiones entre las naciones y una crisis global que amenaza con escalar hacia un conflicto mayor.

Así, lo que debía ser un paso rutinario, se convierte en un tablero de ajedrez donde cada movimiento puede tener consecuencias irreversibles.

Desde Londres, nuestra protagonista tiene que equilibrar las exigencias del nuevo cargo con su vida privada, marcada por un matrimonio turbulento con Hal. Entre alianzas internacionales, juegos de poder dentro de la Casa Blanca y presiones mediáticas, la serie plantea una pregunta que atraviesa todos sus episodios: ¿es posible mantener el control sin perderse a uno mismo en el intento?

Reparto de "La diplomática"