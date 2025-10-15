Bandana y Mambru después de Popstars: cómo fue la carrera de las bandas y dónde están hoy sus integrantes

A más de veinte años del fenómeno que marcó a una generación, el reality vuelve a la televisión argentina.

Regresa el reality que le dio vida a Bandana y Mambrú

El anuncio del retorno de Popstars para 2026 reavivó los recuerdos de una época increíble en la praxis musical del pop en Argentina. Bandana y Mambrú marcaron a generaciones con su música y, mientras el público se emociona con el legado de estos grupos musicales, se abre la posibilidad de que nuevas voces ocupen el lugar en el escenario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La nostalgia y el retorno invitan a mirar en retrospectiva la manera en que Bandana y Mambrú alcanzaron la fama y cómo vivieron su momento de apogeo.

Popstars fue un certamen de música que se adaptó al formato internacional para buscar talentos jóvenes y formar una banda desde el reality . En Argentina se hizo la primera edición en el año 2001, donde miles de aspirantes se reunieron y fue transmitido a través del canal Azul Televisión. Además de ser un show de talentos, fue una plataforma que mezcló el entretenimiento con la construcción de ídolos pop.

En aquella primera edición surgió Bandana , una banda femenina que rompió los moldes y se convirtió en el fenómeno del momento.

En la segunda temporada que se llevó a cabo en el 2002 y se transmitió por Telefe, la convocatoria fue para hombres y allí se formó Mambrú .

Bandana: discos, teatro, película y un final inesperado

Bandana fue un fenómeno comercial inmediato. "Bandana", el disco del debut de la banda apareció en el mercado a finales del 2001 y alcanzó ventas millonarias porque fue de los más vendidos en su momento.

Luego, sacaron su segundo disco "Noche" y su éxito fue rotundo. Las pelucas que usaron en la tapa del disco y sus coreografías se veían replicadas en cada show que daban.

Fue a partir del tercer disco de estudio, "Vivir intentando", que la banda comenzó a bajar su popularidad. "Hasta siempre", lanzado en 2004, fue el disco que le puso fin a Bandana.

Más allá del éxito discográfico de la banda, exploraron otros formatos, ya que hicieron una película basada en su historia y también pudieron hacer varios Gran Rex y giras internacionales.

En 2004 anunciaron su disolución y en 2016 hicieron algunos regresos parciales. Algunas de las integrantes, sin embargo, no volvieron o abandonaron el proyecto, lo que significó una imposibilidad de restituir de manera correcta la formación original del grupo.

Embed - Bandana - Llega la Noche (Official Video)

Mambru, la boyband argentina

Mambrú nació con una gran expectativa como la contraparte masculina de Popstars. El primer álbum de la banda salió en el 2002 y tenía temas como "A veces" que se instalaron de lleno en el pop argentino. La banda pudo combinar giras internacionales con lanzamientos constantes en su período de actividad.

Sin embargo, las tensiones internas sacudieron al grupo. La salida de Milton Amadeo generó diversas versiones. Algunos aseguraban que había diferencias creativas y otros mencionaban que existían conflictos personales y sentimentales que fueron un puntapié inicial en su partida.

Finalmente, en 2005 se disolvió por completo la banda con el argumento de que cada integrante quería explorar su propio camino musical y ser solistas.

Embed - Mambrú - Yo (Official Video)

Dónde están hoy los integrantes de Bandana y Mambru

Después del retorno fallido en 2016, Bandana realizó presentaciones sin la totalidad de sus integrantes originales, ya que Ivonne Guzmán decidió no volver y Virginia da Cunha dejó el proyecto en el 2017. En tanto, Valeria Gastaldi se apartó en el año 2020.

Lissa Vera, Lourdes Fernández y Valeria Gastaldi mantuvieron actividad musical y artística en diversos show, colaboraciones y nuevos lanzamientos. En tanto, Ivonne brilla en los escenarios con la banda de cumbia "La Delio Valdez".

En cuanto a Mambrú, Germán "Tripa" Tripel se volcó de lleno al teatro musical y a la actuación, participó en Rent, en Soy Luna y en Millennials, entre otros proyectos. Gerónimo Rauch, por su parte, emigró al teatro europeo y protagonizó musicales como Los Miserables y Jesucristo Superstar.

Pablo Silberberg conformó la banda Inmigrantes con su hermano y llevó su impronta musical hacia el rock/pop. Milton Amadeo retomó la música con diversos conciertos y composiciones como solita. Y por último, Emanuel Ntaka lanzó un disco solista y después trabajó como productor musical.