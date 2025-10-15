Victoria's Secret Fashion Show 2025: a qué hora es y cómo verlo en vivo desde Argentina

El icónico desfile vuelve a Nueva York con estrellas, música y una puesta en escena que celebra la diversidad.

La pasarela de Nueva York se prepara para que Victoria's Secret haga su tradicional show mostrando nuevas tendencias.

Este miércoles 15 de octubre , las luces de Nueva York volverán a brillar con el regreso del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 , uno de los eventos más esperados del año por los fanáticos de la moda y el espectáculo. Después de su relanzamiento en 2024, el show promete una edición aún más ambiciosa, donde el glamour y el empoderamiento vuelven a ocupar el centro de la escena.

La pasarela más famosa del mundo reunirá a modelos legendarias, artistas internacionales y nuevas figuras que buscan dejar su huella. Entre las confirmadas se encuentran Adriana Lima , Gigi Hadid , Candice Swanepoel , Ashley Graham y la atleta Angel Reese , primera jugadora profesional en desfilar para la marca. En la parte musical, el show contará con la energía de Karol G , la potencia de Missy Elliott y la presencia del grupo TWICE , una de las bandas de K-pop más exitosas del momento.

Con sede en el Brooklyn Waterfront , el desfile de este año combina la sensualidad clásica de Victoria’s Secret con un mensaje renovado: inclusión, diversidad y autenticidad . La producción apuesta por un formato más cinematográfico, con acceso en tiempo real a la compra de los conjuntos exhibidos.

Esta edición no se limita a mostrar lencería de lujo; busca representar diferentes cuerpos, estilos y culturas. La reconocida maquilladora Pat McGrath lidera el equipo de belleza, prometiendo looks audaces y etéreos que acompañarán la narrativa visual del espectáculo.

El desfile incluye las colecciones 2025 de Victoria’s Secret y PINK, con más de 4.000 piezas exclusivas, desde conjuntos de lencería futurista hasta pijamas inspirados en el backstage. El formato también incorpora momentos interactivos en Amazon Live, donde los espectadores podrán comprar al instante los productos que se vean en pasarela.

En el escenario, la mezcla de estilos será protagonista: Missy Elliott traerá el sonido del hip-hop clásico, Karol G pondrá el toque latino, mientras que Madison Beer y TWICE sumarán pop internacional. El resultado: una fiesta de moda, música y tecnología que busca reconectar a la marca con las nuevas generaciones.

A qué hora es el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

El desfile principal comenzará a las 7:00 p.m. hora del Este (ET), es decir, a las 00:00 del jueves 16 de octubre en Argentina. Para quienes quieran seguir cada detalle desde el comienzo, el pre-show de la “Pink Carpet” —conducido por el estilista Law Roach y la periodista Zanna Rassi— arrancará a las 6:30 p.m. ET (23:30 en Argentina).

Durante esta antesala, se mostrarán los looks de llegada, entrevistas exclusivas y escenas del backstage que anticipan lo que será una noche vibrante. Todo apunta a que el evento mantendrá su duración habitual de dos horas, con pausas musicales y segmentos temáticos.

Así que si estás en Argentina, prepará el mate o el café, porque la medianoche traerá alas, brillo y mucha actitud.

victoria-secret-pasarela Victorias Secret

Cómo ver el desfile desde Argentina

Ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 desde el país es fácil y gratuito. Estas son las opciones disponibles: