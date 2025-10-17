SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

17 de octubre 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 17 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue
Depositphotos

El dólar blue subió $15 y opera a $1.445 para la compra y a $1.465 para la venta este viernes 17 de septiembre, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 4,9%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 17 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar avanzó $22 (+1,6%) hasta los $1.402.

Informate más

A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 17 de octubre

El dólar blue se vende a $1.465 y la brecha con el oficial se ubica en el 4,5%.

Valor del MEP hoy, viernes 17 de octubre

El dólar MEP opera a $1.473,52 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 5,1%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 17 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.491,34 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 17 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 17 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.488,24, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 17 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s108.388, según Binance.

