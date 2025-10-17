El dólar blue subió $15 y opera a $1.445 para la compra y a $1.465 para la venta este viernes 17 de septiembre, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 4,9%.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 17 de octubre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Crece la cautela en mercados: subió el dólar oficial, mientras acciones y bonos cayeron
-
El dólar blue trepó $60 en 3 días y quedó a un paso de su valor previo al debut del Tesoro de EEUU en MLC
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 17 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar avanzó $22 (+1,6%) hasta los $1.402.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 17 de octubre
El dólar blue se vende a $1.465 y la brecha con el oficial se ubica en el 4,5%.
Valor del MEP hoy, viernes 17 de octubre
El dólar MEP opera a $1.473,52 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 5,1%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 17 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.491,34 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 17 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.859.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 17 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.488,24, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 17 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s108.388, según Binance.
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s108.388, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario