Primavera Sound Barcelona 2026 presentó su lineup con The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz, Massive Attack y más

Una constelación de artistas que condensan el pasado, el presente y el futuro de la música se darán cita en la 24ª edición del festival.

Las bandas lideradas por Damon Albarn y Robert Smith dirán presente.

Una gran sorpresa que esconde una infinidad de sorpresas en su interior. Así se presenta el rutilante cartel de Primavera Sound Barcelona 2026, desvelado antes que nunca en la historia del festival.

El festival presenta un lineup intergeneracional encabezado por The Cure, Doja Cat, The xx y Gorillaz, un listado caleidoscópico en lo musical y paritario en cuanto a género que reúne a 150 artistas.

Lineup completo del Primavera Sound Barcelona 2026 Massive Attack, Addison Rae y My Bloody Valentine completan el listado de los cabezas de cartel. A ellos se le suman artistas como Mac DeMarco, Pinkpantheress, Skrillex, Peggy Gou, Lola Young, Father John Misty, Ethel Cain, Bad Gyal, Big Thief, Wet Leg, Little Simz, Slowdive, Kneecap, Alex G, Dijon, Blood Orange y más.

El Primavera Sound 2026 se celebrará del 4 al 6 de junio, pero tanto la jornada inaugural, la fiesta electrónica de clausura —donde tocarán artistas de renombre como Carl Cox, Joseph Capriati, BLOND:ISH y Greta— y la programación paralela —pendiente de concretar— se realizarán fuera de las jornadas principales y, por lo tanto, el festival se alargará durante toda la semana.

El Parc del Fòrum será un año más el epicentro del festival, que también recupera el Auditori Fòrum como escenario de algunas actuaciones tras una edición de pausa.

