Grabaciones

es bueno y parejo y brinda más que la simple nostalgia por las canciones de Cohen, y esto también gracias al aporte de músicos como Beck y Jennifer Warnes, que colaboraron en la música.

Diego Curubeto

=“Thanks for the dance”, Leonard Cohen. Columbia/Legacy.1907597-8662.

Who, prescindible

Después de 37 años, una de las bandas esenciales de la historia volvía a editar un disco de estudio. “Who” no parece el nombre más imaginativo y recuerda al último disco con el difunto baterista original, Keith Moon, que tocó por última vez con la banda en “Who are you”, de 1978. Pero ahora no falta sólo Moon sino también el bajista original, John Entwistle. En síntesis, de The Who ahora sólo quedan los dos músicos fundamentales, el cantante Roger Daltrey y el guitarrista y compositor Pete Townshend, y son ellos los que le ponen energía a este disco improbable que, curiosamente, no trata de jugar con la idea de una despedida de la banda, sino más bien de algo casual, como otro disco de The Who. En una rara vuelta de tuerca a la banda incompleta hay al menos tres bateristas diferentes, incluyendo una mujer, Carla Azar, y entre los 11 temas hay apenas un par que no están escritos sólo por Townshend. Algunos, como el primer track “All this music must fade”, suenan fuerte, pero el nivel es desparejo.

D.C.

=“Who”.

The Who –Polydor 7743036.