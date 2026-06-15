Cancillería confirmó que Bolivia rechazó el ingreso de una delegación argentina de derechos humanos y habló de "inconsistencias"

La Cancillería informó que las autoridades bolivianas no admitieron el ingreso de un grupo de ciudadanos argentinos que viajaron para realizar un relevamiento sobre derechos humanos. Entre ellos se encontraba el diputado nacional Juan Marino.

El Gobierno argentino confirmó este lunes que Bolivia rechazó el ingreso de una delegación integrada por ciudadanos argentinos que había viajado al país vecino con el objetivo de realizar un relevamiento sobre la situación de los derechos humanos.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que el grupo se presentó como una “Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos” y que había manifestado públicamente su intención de desarrollar tareas de observación “a pedido de diputados bolivianos”.

Según indicó la Cancillería, las autoridades bolivianas detectaron durante los controles migratorios “inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación”, además de otras cuestiones relacionadas con el cumplimiento de requisitos establecidos por la legislación local.

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que, en el día de la fecha, arribó al Estado Plurinacional de Bolivia un grupo de ciudadanos argentinos integrantes…

En ese marco, el Gobierno argentino explicó que Bolivia decidió no admitir el ingreso de los integrantes de la comitiva, amparándose en las facultades soberanas que posee cada Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de ciudadanos extranjeros de su territorio.

La situación tomó estado público luego de que dirigentes de Unión por la Patria denunciaran que el diputado nacional Juan Marino había sido retenido en el aeropuerto de La Paz cuando se disponía a participar de una actividad en la Asamblea Plurinacional boliviana.

Desde el espacio opositor reclamaron que se garantizara la participación del legislador en el encuentro y cuestionaron la decisión de las autoridades migratorias. Sin embargo, posteriormente se confirmó que toda la delegación emprendió el regreso a la Argentina.

De acuerdo con fuentes cercanas a la misión, la comitiva estaba integrada por representantes de organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos argentinos. Entre las entidades participantes figuraban la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), la Coordinadora Americana por los Derechos Humanos (CADH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Autónoma.

Por su parte, la Cancillería señaló que la Embajada argentina en Bolivia y los consulados generales en La Paz y Santa Cruz de la Sierra activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular correspondientes y mantuvieron contacto permanente con las autoridades competentes mientras se resolvía la situación.