De "Bombón asesino" a "Bombón argentino": Los Palmeras reversionaron uno de sus éxitos para el Mundial 2026

La histórica banda santafesina lanzó "Bombón argentino", una adaptación de su clásico más popular inspirada en el furcio ocurrido durante el amistoso ante Honduras.

La cuenta regresiva para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 sigue sumando capítulos curiosos. Esta vez, los protagonistas son Los Palmeras , que decidieron convertir un inesperado error ocurrido en Estados Unidos en una nueva canción dedicada al equipo nacional.

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La reconocida agrupación de cumbia presentó "Bombón argentino" , una versión adaptada de su emblemático éxito "Bombón asesino" , con una letra orientada a acompañar el sueño mundialista del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La iniciativa surgió luego de un episodio que rápidamente se volvió viral durante el amistoso disputado entre Argentina y Honduras en el estadio Kyle Field , en Texas.

Antes del comienzo del encuentro, cuando debía sonar el Himno Nacional Argentino , la organización cometió una equivocación que sorprendió tanto a los jugadores como a los hinchas presentes.

En lugar de la tradicional canción patria, los altoparlantes reprodujeron los primeros acordes de "Bombón asesino", uno de los temas más representativos de Los Palmeras. La confusión generó sonrisas, gestos de asombro y comentarios inmediatos tanto dentro como fuera del campo de juego.

Las imágenes mostraron las reacciones de figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Cristian "Cuti" Romero, quienes no pudieron ocultar su sorpresa ante la situación.

Pocos segundos después, el inconveniente fue corregido y finalmente se escuchó una versión abreviada del Himno Nacional, permitiendo que se desarrollara con normalidad el protocolo previo al partido.

De la anécdota viral al lanzamiento musical

Lejos de dejar pasar el episodio, la propia Selección argentina hizo referencia al hecho en redes sociales con publicaciones cargadas de humor, retomando fragmentos de la popular canción de la banda santafesina.

Aprovechando la repercusión, Los Palmeras decidieron dar un paso más y lanzar oficialmente "Bombón argentino", una reinterpretación mundialera de su clásico.

"La Selección tiene su ilusión, y la hinchada su canción", expresaron desde las redes oficiales del grupo al presentar la nueva producción.

El videoclip acompaña el espíritu futbolero de la propuesta y muestra a los integrantes de la banda rodeados de hinchas argentinos en un clima festivo y de apoyo al seleccionado nacional.

Con esta iniciativa, Los Palmeras se suman a la lista de artistas que buscan ponerle música a la pasión argentina en la previa de una nueva Copa del Mundo, transformando un simple error de organización en una oportunidad para crear un nuevo himno popular.