Dolor en la televisión: murió Anne Schedeen, la recordada madre de Alf + Agregar ámbito en









La actriz estadounidense, que interpretó a la entrañable Kate Tanner en la icónica comedia de los años 80, falleció a los 77 años. Su familia y su representante la despidieron con emotivos mensajes.

La actriz estadounidense, que interpretó a la recordada y entrañable Kate Tanner en la icónica comedia de los años 80, falleció a los 77 años. Su familia y su representante la despidieron con sentidos mensajes que resaltaron su humor y su energía.

El mundo del espectáculo y los fanáticos de la cultura pop despiden a una figura entrañable. Anne Schedeen, la actriz que alcanzó el estrellato global al ponerse en la piel de Kate Tanner en la histórica serie Alf, falleció a los 77 años.

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La triste noticia fue comunicada inicialmente por sus familiares a través de las redes sociales y posteriormente ratificada por su representante, Tom Markley. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente las causas ni el día exacto de su deceso.

anne schedeen alf kate tanner 2 El mundo de la cultura pop despide a una de sus figuras más queridas. A los 77 años, murió la actriz que le dio vida a la matriarca de los Tanner, pieza fundamental para el éxito global de una de las sitcoms más influyentes de la historia.

"Una fuerza de la naturaleza": la emotiva despedida de su familia A través de una sentida publicación en Facebook, el círculo íntimo de la actriz la recordó no solo por su faceta profesional, sino por su vibrante personalidad y sus pasiones fuera de la pantalla.

"Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, un odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias. Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella", expresaron sus allegados.

El mensaje concluyó con una frase que solía decir la propia actriz y una invitación a celebrar su vida: "Pero como ella decía: 'Siempre estoy contigo'. Y tenía razón. Los recuerdos, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo y las esculturas perduran. Brindemos con una margarita en su honor". Por su parte, su agente de toda la vida sumó sus condolencias: "Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos". familia alf Tristeza en el mundo del espectáculo: falleció Anne Schedeen, la carismática mamá de la familia Tanner en la inolvidable serie "Alf". Kate Tanner, la madre de Alf: el papel que marcó a una generación Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, la actriz desarrolló una sólida carrera en la televisión norteamericana participando en producciones como Emergency!, Simon & Simon y Paper Dolls. Sin embargo, su consagración definitiva llegó en 1986. Durante cuatro temporadas y más de 100 episodios, Schedeen interpretó a Kate Tanner, la matriarca de la familia que decide darle refugio a un carismático y problemático extraterrestre proveniente del planeta Melmac. Su rol como el contrapeso racional, firme pero sumamente cariñoso ante las constantes locuras de ALF, se convirtió en una pieza fundamental para que la sitcom se transformara en un fenómeno cultural internacional que sigue vigente en el recuerdo del público.

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