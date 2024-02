Grammys 2024: por dónde se puede ver, desde qué hora y todo lo que tenés que saber

Por su parte, E! Entertainment transmitirá en vivo desde la alfombra roja a partir de las 20 horas . Durante este programa especial, brindarán detalles sobre los looks de las estrellas.

Por cuarto año consecutivo, el comediante Trevor Noah será el conductor de la gala más importante de la industria musical. Además, está nominado a "Mejor álbum de comedia", por I Wish You Would. Durante la ceremonia habrá varias presentaciones en vivo, a cargo de algunos de los nominados. Estarán Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Billie Eilish. Billy Joel, Burna Boy, Joni Mitchell, Luke Combs con Tracy Chapman, Travis Scott, U2 y SZA.

Grammys 2024: quién representará a la Argentina

En esta edición, el único representante de Argentina será Fito Páez, que está nominado en la categoría "Mejor álbum de rock latino o alternativo" por su disco EADDA9223, la nueva versión de El amor después del amor que lanzó el año pasado.

Grammys 2024: quiénes son los más nominados

Este año, la artista con más nominaciones es SZA, quien logró superar a Taylor Swift y boygenius, dos de los artistas más destacados del 2023.

WATMCXFFDFBKFA7VUULY4VPOAI.jpg

SZA competirá en ocho categorías. La siguen Phoebe Bridgers, el ingeniero Serban Ghenea y Victoria Monét, que recibieron siete nominaciones cada uno. Detrás de ellos, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Jack Antonoff, Jon Batiste, boygenius, Brandy Clark, Miley Cyrus y Taylor Swift obtuvieron cada uno seis nominaciones.

Además este año toda la expectativa estará puesta en Miley Cyrus y Lana del Rey, que competirán en sus categorías para llevarse a casa su primer premio Grammy.