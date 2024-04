Gran Hermano: Furia confirmó que podría tener leucemia

Una cámara la tomó hablando con Bautista y Mauro sobre su estado de salud y sus palabras fueron alarmantes. “ En este momento tengo que pensar en que pase un estudio que me pueda dar leucemia . Tengo que esperar 48 horas para que me digan qué mierda tengo”, pronunció.

La participante indicó que desea tomarse todo con calma y de la forma más positiva posible para que no se opaque el sueño de llegar a la final. “Yo hoy debería estar tirada ahí, me pensando que me puede agarrar una poron... y que tengo 33 años y que puedo tener cáncer en la sangre. ¿Yo estoy mal? No. Cuando te pasan cosas en la vida tenés que vibrar alto porque te enojás. Creo que soy un gran ejemplo”, cerró.