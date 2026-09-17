Gran Hermano Generación Dorada: Solange Abraham se consagró como la ganadora del reality

Por su parte Yipio se quedó con el segundo lugar y un premio de $20 millones tras pasar 193 días en el encierro.

Solange Abraham se consagró campeona de la temporada 2026 de Gran Hermano Generación Dorada luego de que en la jornada se registró un récord de casi 30 millones de sufragios.

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Después de haber pasado 172 días, además de los 126 que pasó en la temporada de 2011 y acumular un total de 298 de encierro, la flamante campeona se quedó con el premio mayor de $70 millones, una casa y el trofeo realizado por el orfebre Payarols.

Por su parte Yipio se quedó con los $20 millones y pasó 193 días en el encierro. Ambas participantes convivieron con grandes rispideces durante la estadía, afrontaron peleas hasta los últimos momentos y mostraron que pertenecen a distintos bandos.

Al retirarse, Yipio sostuvo emocionada: "Me llevo a toda esta gente que conocí en la casa y me hicieron la estadía mucho más amena, ya gané, aunque la ganadora es Sol". Por su parte, Solange se deshizo en gritos de "gracias" y "Vale la pena todo".

El conflicto entre Yipio y Solange deviene de meses atrás, cuando convivían en grupos diferentes. En esa instancia, Carmiña Masi había agredido verbalmente y de manera xenófoba a Jenny Mavinga . Por su parte, la uruguaya se enfrentó a Sol y Cinzia, que salieron en defensa de la paraguaya, mientras que el grupo de la standupera se mantuvo del lado de la afrodescendiente.

En las horas previas, el conductor Santiago del Moro adelantó el fenómeno: “Nunca tuvimos una final así. Hay casi 20 millones de votos, es histórico esto para el formato. Se habla mucho de este cabeza a cabeza, pero aún no hay una ganadora".

"Este no es un juego de gente buena ni de valores, el público premia lo que le gusta. Tenemos a dos jugadoras muy fuertes. Ninguna es más débil. Las dos tienen sus vulnerabilidades y fortalezas", había expresado el presentador.

En tanto, este lunes 14 de septiembre, Charlotte Caniggia se quedó con el tercer puesto, mientras que este miércoles 16 se llevó adelante la gran final y el jueves 17 entregarán los premios correspondientes.

Cómo fue el rating de la final de Gran Hermano Generación Dorada

Apenas comenzada la gala, alrededor de las 22.50, el reality ya se ubicaba en torno a los 12,8 puntos de rating y lideraba con comodidad su franja. En ese momento, Otro día perdido, por El Trece, se encontraba cerca de los 5 puntos.

La audiencia continuó creciendo a medida que se acercaba la definición. El momento de mayor rating llegó cuando Santiago del Moro anunció que Sol Abraham era la ganadora: Gran Hermano alcanzó un pico de 13,3 puntos.

Finalmente, según los datos de Kantar Ibope publicados por La Nación, la última gala cerró con un promedio de 11,9 puntos de rating y un share del 61,33%, convirtiéndose nuevamente en el programa dominante de su franja.

Aunque el reality consiguió imponerse ampliamente frente a la competencia, la final de Generación Dorada quedó por debajo de las marcas alcanzadas por las últimas ediciones de Gran Hermano.

Como referencia, la final que consagró a Marcos Ginocchio llegó a 28,6 puntos; la de Bautista Mascia, a 20,9; y la edición que ganó Santiago Algorta alcanzó 17,4 puntos. La definición de Generación Dorada tuvo un máximo cercano a los 13 puntos.

De hecho, la temporada 2026 terminó como la edición de menor rating de la etapa del reality conducida por Santiago del Moro.