Gran Hermano Generación Dorada: se conocieron quiénes son las finalistas del reality

Luana Fernández, la única finalista que estuvo desde el día uno, se convirtió en la última eliminada.

Por primera vez en mucho tiempo el reality tendrá una ganadora mujer.

El reality Gran Hermano Generación Dorada se encuentra en su recta final y, tras un mano a mano entre Yisela Yipio Pintos y Luana Fernández , la casa ya definió a sus tres jugadoras favoritas.

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El miércoles hubo una nueva gala de eliminación que sacudió a la casa y dejó a Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio Pintos como las últimas participantes dentro de ella. Luana Fernández, la única finalista que estuvo desde el día uno, se convirtió en la última eliminada.

En esta oportunidad, Santiago del Moro no dio a conocer los porcentajes con los que la participante quedó afuera, sino que se limitó a mostrar sobres dorados con la foto de quienes pasan a la etapa final.

Fernández agarró su valija previamente preparada y se despidió de la casa que la acogió por seis meses: “Chicas, que gane la mejor, la que el supremo elija, como dice Santi. Todo lo que pasó en esta casa, lo dejo acá y espero conocerlas afuera como personas”, expresó.

En ese sentido, Luana dejó atrás cualquier problema o enfrentamiento con sus compañeras dentro de la casa, como un "borrón y cuenta nueva".

“Rómpanla y sigan jugando hasta el último momento”, dijo antes de abandonar el aislamiento.

Por primera vez en mucho tiempo, Gran Hermano tendrá asegurada una ganadora mujer.

¿Cuándo es la final de Gran Hermano Generación dorada?

Si bien aún no trascendió la fecha oficial en la que la casa de Telefe apague sus luces, se estima que la final se estire hasta fines de la próxima semana. Algunos medios mencionaron el 14 de septiembre como el día en el que se conocerá a la ganadora.

Por otra parte, el periodista Ángel de Brito informó que la fecha elegida por la producción del canal de las pelotas podría ser el jueves 17 de septiembre.