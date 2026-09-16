Por primera vez en la historia, el Vaticano presentará una película para ser considerada en los premios Oscar + Agregar ámbito en









Se trata de "Green Lava", un inspirador cortometraje documental producido por el Vaticano que presenta a un joven italiano llamado Giacomo Mattivi que vive con distrofia muscular de Duchenne.

Francisco junto a Giacomo Mattivi, protagonista de "Green Lava".

El Vaticano presentará una película para su consideración en los Premios Oscar por primera vez en los 97 años de historia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

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Se trata de Green Lava, un inspirador cortometraje documental producido por el Vaticano que presenta a un joven italiano llamado Giacomo Mattivi, quien vive con distrofia muscular de Duchenne, se estrenará esta semana en Los Ángeles como preámbulo a su presentación para ser considerado para los premios Oscar en la categoría de mejor cortometraje documental.

Green Lava se proyectará del 18 al 24 de septiembre en el Lumiere Music Hall de Beverly Hills. Tras su estreno en cines, el equipo de producción completará la documentación necesaria para presentarla a los premios Oscar, según informó un portavoz de la película al portal Variety.

Esta sería la primera vez que una película producida por el Vaticano compite por los Premios Oscar. Sin embargo, la película no representará específicamente al Vaticano en la competencia. A diferencia de la categoría de largometrajes internacionales, los cortometrajes no requieren una presentación oficial ni el respaldo de un gobierno nacional o un comité específico del país.

De qué trata Green Lava Green Lava, dirigida por Lia Beltrami y Ali Aksu, narra la historia de Giacomo “mientras afronta la vida sin su hermano Mattia, quien acaba de sucumbir a la distrofia muscular de Duchenne”, según la sinopsis de la película. “Desafiando las expectativas sociales, Giacomo se enfrenta a las limitaciones impuestas por su enfermedad y encuentra fortaleza en su comunidad y en la naturaleza que lo rodea”.

El cortometraje de 39 minutos, ambientado en el impresionante paisaje de los Dolomitas, se describe en los materiales promocionales como "una conmovedora meditación sobre la independencia, el espíritu humano y el poder transformador de la comunidad frente a la adversidad". La compañía del director y productor Beltrami, Emotions to Generate Change, produjo “Green Lava” en colaboración con Vatican News, Radio Vaticana y Vatican Media.