El show despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath llega a los cines

A más de un año del evento que reunió a leyendas del rock y el metal, en octubre llega a los cines "Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning".

La película del concierto "Back To The Beginning" llegará a los cines de todo el mundo el próximo mes. El evento marcó el concierto final de Black Sabbath y Ozzy Osbourne , y se celebró en julio de 2025 en el estadio Villa Park de Birmingham, la ciudad natal de la banda.

Con un cartel repleto de estrellas que incluía nombres como Guns N' Roses , KoRn , Tool , Slayer , Pantera , Metallica , Alice In Chains , Gojira , Anthrax y Steven Tyler de Aerosmith , el concierto recaudó más de 11 millones de dólares que fueron destinado a diferentes causas benéficas.

En él, los miembros fundadores Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Tony Iommi y Bill Ward actuaron juntos por primera vez en dos décadas, y ahora, está previsto que llegue a los cines a finales de este año.

Con una duración de 100 minutos y descrita en un comunicado de prensa como "una carta de amor a Ozzy y al sonido innovador de Black Sabbath" , la película fue anunciada por Trafalgar Releasing el año pasado y será producida por Mercury Studios. Llegará a los cines a partir del 28 de octubre.

Descrito como una "celebración del legado perdurable de Black Sabbath", incluirá imágenes grabadas profesionalmente del triunfal concierto final, junto con reflexiones personales de los músicos involucrados y una mirada entre bastidores al día en sí.

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La película está dirigida por Ben Wainwright-Pearce (Taylor Swift: The Eras Tour, George Michael: The Faith Tour), y el concierto en directo fue dirigido por Tim van Someren.

Los codirectores de Mercury Studios, Ken Danquah y Andrea Dunn, declararon en un comunicado conjunto: "Ozzy Osbourne es una de las figuras más influyentes de la historia de la música, y su última actuación con Black Sabbath merece ser vista en el escenario más grande posible".

“El año pasado, llevamos este legendario concierto a fans de todo el mundo, ofreciendo a millones la oportunidad de estar allí a través de una transmisión en vivo sin precedentes. Esta película es el siguiente capítulo, que brinda a los fans una nueva forma de revivir esa noche en la gran pantalla”, añadieron. “'Back To The Beginning' captura la magnitud de una actuación en un estadio y la intimidad de una despedida, creada específicamente para la pantalla de cine.”