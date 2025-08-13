Grupo Mínimo desembarca en el Paseo La Plaza con su show de humor ácido e improvisación







Con casi 20 años de trayectoria en la escena alternativa porteña, Grupo Mínimo, referente del varieté contemporáneo, desembarca en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, con una función especial el sábado 26 de agosto a la medianoche. Formado en 2006 y actualmente compuesto por Ximena Banús, Juan Isola, Cristián Jensen, Facundo Livio Mejías y Eugenio Tourn, el grupo trabaja sobre hipótesis escénicas que cruzan la improvisación, el humor ácido y la tragedia cotidiana con un gesto crudo, absurdo y festivo. Su formato de varieté, que combina actuación, canto y danza, renueva la tradición de los 80 con una mirada lúdica, política y ferozmente contemporánea.

Desde su formación en el Conservatorio Nacional, Grupo Mínimo supo consolidarse como una de las compañías más singulares de la escena independiente argentina. Su teatro es cuerpo, ritmo, desborde e inteligencia. Improvisación con estructura, vértigo con poesía. Una experiencia que incomoda y hace reír .

Cada función es un universo nuevo donde la compañía despliega en escena una galería de personajes y situaciones que juegan con los límites entre el teatro, el delirio y la verdad incómoda. Las tragedias más complejas de la vida cotidiana se transforman en motores de comedia corrosiva, con el sello inconfundible de un colectivo que trabaja desde la creación colectiva y la investigación escénica permanente.

Tras haber recorrido salas independientes como La Casona de Humahuaca, IMPA, Galpón V, Espacio Sísmico y Galpón de Guevara, y luego de que su obra "Que todas las vaquitas de Argentina griten MU" fuera seleccionada para cerrar el Festival Temporada Alta en Montevideo, Grupo Mínimo sube al escenario de La Plaza para compartir su humor y su mirada vital sobre el teatro y la sociedad. Grupo Mínimo es un referente del teatro contemporáneo porteño, que actualiza las tradiciones de varieté y el humor experimental con una propuesta escénica colaborativa y festiva.

