Sin Taylor Swift: de cuánto es la millonaria fortuna de Travis Kelce en 2025







Desde récords deportivos hasta negocios e imagen de marcas aclamadas, el "tight end" de los Kansas Chiefs se consolidó como un verdadero emprendedor millonario.

Junto a su hermano Jason, Travis tiene un podcast deportivo semanal llamado "New Heighs".

Con un talento que combina potencia física, estrategia y carisma, Travis Kelce es uno de los tight ends más destacados de la National Football League (NFL). Pero su carrera va mucho más allá de los touchdowns y los récords en el campo de juego. Desde sus primeros años en Ohio, hasta brillar en la Universidad de Cincinnati y luego en los Kansas City Chiefs, el deportista construyó una identidad propia que mezcla disciplina, constancia y un claro sentido de visión comercial.

Ganador de múltiples Super Bowls, protagonista de proyectos mediáticos y coanfitrión del exitoso podcast “New Heights” junto a su hermano Jason, donde incluso Taylor Swift presentó su próximo disco, logró transformar su talento y popularidad en un imperio financiero: contratos millonarios, acuerdos con marcas aclamadas e incluso incursionó en el mundo del entretenimiento.

taylor-travis-1-ht-gmh-250812_1755008272387_hpMain La historia de Travis Kelce, la estrella de la NFL Travis Michael Kelce nació el 5 de octubre de 1989 en Westlake, Ohio. Desde joven, mostró una inclinación hacia el deporte, destacándose en el fútbol americano durante su etapa escolar en Cleveland Heights. Posteriormente, continúo su formación en la Universidad de Cincinnati, donde jugó para los Bearcats.

En 2013, fue seleccionado por los Kansas City Chiefs en la tercera ronda del draft de la NFL. Su llegada a la liga marcó una antes y después en la ofensiva del equipo, con quienes logró tres Superbowls (2020, 2023 y 2024). Además, a lo largo de su carrera, acumuló impresionantes estadísticas y estableció varios récords, como ser el jugador con más yardas por recepción en la historia del grupo, y también el de mayor cantidad de recepciones de touchdown.

travis kelce5 Fuera del campo, Travis incursionó en diversos proyectos mediáticos. En 2016, fue el protagonista del programa de citas "Catching Kelce" en E!; en 2020, apareció en la serie de comedia "Moonbase 8"; y este año, fue parte del elenco de la película de Adam Sandler "Happy Gilmore 2".

En 2023, cofundó junto a su hermano Jason el exitoso podcast "New Heights", que ofrece una perspectiva única sobre la NFL y la vida personal de ambos jugadores. Este alcanzó gran popularidad, alcanzando miles de oyentes en plataformas como Spotify y Apple Podcasts. El espacio permitió, incluso, que Taylor Swift anunciara su disco, un momento que posicionó a Kelce como un puente entre el deporte y la cultura pop. Patrimonio actual de Travis Kelce De acuerdo al medio especializado Celebrity Net Worth, Tel patrimonio actual de Travis Kelce supera los 90 millones de dólares. Una parte significativa de su riqueza proviene de su contrato con los Kansas City Chiefs, que en 2024 firmó una extensión por dos años y $34.25 millones, convirtiéndolo en el tight end mejor pago de la NFL en este momento . A pesar de su riqueza y éxito, el jugador mantiene un compromiso con la filantropía a través de su fundación “Eighty-Seven & Running”, dedicada a apoyar a jóvenes desfavorecidos y financiar programas educativos.