Durante una entrevista para la televisión española, el actor contó la mala experiencia que tuvo mientras circulaban por Fuerteventura previo al rodaje de su próxima película.

Guillermo Francella sufrió un accidente de tránsito en España antes del rodaje de su nueva película.

Guillermo Francella sufrió un accidente de tránsito en Fuerteventura, España, apenas un día antes de empezar con el rodaje de su nueva película Playa de Lobos , según contó durante una entrevista para la televisión española.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante el programa, Francella, junto al director del film Javier Veiga, revelaron la mala experiencia que tuvo justo antes de iniciar el rodaje del film. El incidente, si bien significó un enorme susto para él y sus acompañantes, no tuvo consecuencias de importancia

Según relató el actor en el popular programa El Hormiguero (Antena 3) , el accidente ocurrió tras una cena que había compartido con su hermano, una productora y la hija de ella. Mientras circulaban por Fuerteventura, se encontraron con una zona de rotondas “interminables” y se perdieron.

"¿Qué hay detrás de esas rotondas? Porque no podés creer que haya otra rotonda tras otra. Salimos de una y viene otra, y viene otra, ¿hasta cuándo? Nunca terminan, nunca terminan. Y sigue, y sigue...", se preguntó asombrado. Además, señaló que "algunas no están iluminadas".

Tras esta situación, dijo: "Cuando la retomamos, miro y veo que viene un auto con las luces prendidas. Digo, '¡Florencia!', ¡Pum! choque", y agregó que "saltaron los airbags, todo. Me lastimé bastante. Mi hermano también se lastimó, pegó su cabeza contra la cabeza de la hija de Florencia".

francella-el-hormiguero-2 Durante una entrevista para la televisión española, el actor contó la mala experiencia que tuvo mientras circulaban por Fuerteventura previo al rodaje de su próxima película.

De todas maneras, el actor indicó que sólo fue un susto, si bien se golpearon bastante."Un susto tan grande, tan grande… Bajamos y, gracias a Dios, estábamos ilesos, pero con golpes", confió mientras confesó a pura sinceridad: "Gracias a Dios no me lastimé la cara, porque filmaba al otro día".

Además, contó que de manera “muy curiosa”, una ambulancia apareció casi de inmediato tras el choque, preguntándoles qué había ocurrido, lo que al actor le pareció “como si estuviera preparado”.

Ante esta situación, el director confesó que casi se desmaya al recibir la llamada de la productora informándole del accidente. “Cuando le pregunto a ella si estaban bien, balbuceó y me colgó“, señaló Veiga entre risas, aunque en ese momento temió lo peor. “Pensé ‘hemos pagado a Guillermo’”, agregó. Por suerte, todo terminó en una anécdota.

La película Playa de Lobos se estrenará este viernes en España. Se espera que llegue a los cines argentinos el 26 de febrero de 2026.