Sofi Martínez cometió un error insólito en MasterChef Celebrity al no reconocer "La Mano de Dios" de Diego Maradona

La periodista deportiva falló en una pregunta elemental sobre Maradona y generó un momento explosivo en vivo, marcado por la frase lapidaria de Andy Chango.

Sofi Martínez cometió un error insólito en MasterChef Celebrity al no reconocer “La Mano de Dios”.

La periodista deportiva Sofi Martínez provocó un momento inesperado en MasterChef Celebrity al equivocarse en una de las preguntas consideradas más básicas sobre Diego Armando Maradona. Su error detonó risas, gritos y una durísima frase de Andy Chango que quedó como lo más comentado del programa.

La escena ocurrió durante la gala de “última chance”, donde los participantes enfrentaron un mini desafío de preguntas sobre cultura argentina. Cuando Wanda Nara leyó: “¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial 86?”, todos anticipaban una respuesta inmediata.

Sin embargo, el clima cambió cuando Martínez respondió con seguridad: “El gol del siglo”.

Sofi martinez La respuesta equivocada desató risas, gritos y sorpresa entre todos los presentes. Telefé De inmediato, la conductora y los demás participantes gritaron al unísono: “¡Nooo! ¡La mano de Dios!”. Pero quien más se hizo escuchar fue Andy Chango, que le lanzó: “¡Buscate otro trabajo!”.

Intentando defenderse, Martínez agregó: “Yo pensé que era el... está la mano de Dios y está el otro”, pero Wanda insistió recordando la consigna original: “Yo dije: 'El gol que hizo Maradona con la mano'”.

