El INCAA lanzó tres nuevos concursos para impulsar proyectos audiovisuales

Fomento a la industria: el organismo abrió convocatorias para desarrollo de largometrajes, series y óperas primas, con presupuesto aprobado y plazos de presentación definidos.

El INCAA lanzó tres nuevas convocatorias destinadas a impulsar el desarrollo audiovisual en todo el país durante 2025.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) oficializó este miércoles, a través del Boletín Oficial , tres nuevas convocatorias dirigidas a productores y realizadores de todo el país, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de proyectos audiovisuales durante 2025. Se trata de los concursos para Desarrollo de Proyectos de Largometraje , Desarrollo de Proyectos de Series y la nueva edición de Ópera Prima , orientada a directores que aspiran a filmar su primera película de ficción.

Las medidas quedaron formalizadas mediante las Resoluciones 751/2025 y 753/2025 , firmadas por el presidente del organismo, Carlos Luis Pirovano , que autorizan la implementación de los programas, aprueban los presupuestos de premios y validan las bases y condiciones de cada llamado.

La Resolución 751/2025 habilita los concursos “Desarrollo de Proyecto Audiovisual de Largometraje de Ficción, Animación o Documental 2025” y “Desarrollo de Proyecto Audiovisual de Serie de Ficción, Animación o Documental 2025” , orientados a productores que presenten proyectos inéditos.

El INCAA destacó que estos programas se enmarcan en su política de fomento cultural y en los lineamientos de concursos aprobados en 2024, que priorizan la diversidad territorial, la innovación creativa y el estímulo a equipos profesionales en todo el país.

La convocatoria para ambos concursos estará abierta desde el 4 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2025 a las 14 , según lo establece la resolución.

Nueva edición de Ópera Prima

En paralelo, la Resolución 753/2025 lanza el concurso “Ópera Prima 2025”, dirigido exclusivamente a productores que se presenten junto a directores que realizarán su primer largometraje de ficción. El objetivo es impulsar nuevas voces creativas y facilitar el acceso a una primera experiencia profesional en la dirección.

El llamado para esta línea específica se abrirá el 9 de diciembre de 2025 y cerrará el 9 de enero de 2026 a las 14.

La norma también aprueba el modelo de contrato y el pagaré que los adjudicatarios deberán firmar para avanzar con la instrumentación de los aportes.

Ambas resoluciones confirman que los concursos se financiarán con partidas previstas para el ejercicio presupuestario del organismo, sujetas a disponibilidad, y dejan sin efecto cualquier resolución previa que contradiga las nuevas disposiciones.

Los llamados se inscriben en las facultades de fomento establecidas por la Ley de Cine 17.741 y sus modificatorias, y ratifican el rol del INCAA en el estímulo a la producción audiovisual como herramienta de identidad cultural y desarrollo de la industria.

Con estas tres convocatorias, el organismo busca consolidar un esquema anual de apoyo a proyectos en distintas etapas, desde el desarrollo creativo hasta la producción inicial, apuntalando tanto a profesionales consolidados como a nuevos talentos del cine y las artes audiovisuales.