La verdad de la cena de Woody Allen y Guillermo Francella

El actor argentino pasó por "El Hormiguero" para promocionar "Playa de Lobos" y sorprendió al relatar un episodio ocurrido en un restaurante de Nueva York.

Francella contó una anécdota real sobre un cruce inesperado con Woody Allen en Nueva York, aunque fue mezclada con detalles inventados.

Las anécdotas que involucran a grandes figuras del cine suelen generar mucha expectativa entre los fanáticos . Y cuando esas historias cruzan a dos nombres tan populares e influyentes como Woody Allen y Guillermo Francella , el interés se multiplica.

En los últimos días, una escena contada con humor por el actor argentino en el programa español "El Hormiguero" , reavivó la curiosidad sobre si realmente compartieron una cena . La narración de Francella, mitad confesión y mitad juego llevó a que el supuesto “encuentro con Woody Allen” se convirtiera en tema de conversación y memes en las redes sociales.

La anécdota salió a la luz durante la visita de Guillermo Francella y Javier Veiga a "El Hormiguero", donde estaban promocionando la película "Playa de Lobos". En medio del clima distendido del programa, Trancas y Barrancas, las marionetas, propusieron uno de sus juegos clásicos: cada invitado debía contar una historia .

Esta debía ser lo suficientemente posible como para sonar cierta, pero lo bastante exagerada como para generar dudas. Y la misión del público y de Pablo Motos , el conductor, era descubrir si el relato era verdadero .

Cuando llegó su turno, Francella eligió un recuerdo que, según dijo, lo marcó por el nivel de nervios que le produjo: un encuentro en un restaurante de la Quinta Avenida, en Nueva York , donde vio a Woody Allen . En su relato, contó que estaba cenando con su hermano Ricardo cuando lo reconoció.

“Conociéndome como soy yo, con mi personalidad y todo, si yo supiera hablar inglés, te juro, voy y digo: ‘¿Cómo te va?’”, confesó entre risas, explicando que su problema con el idioma es una cuenta pendiente.

La anécdota tomó forma de sketch. Francella recordó cómo llamó a su hija desde la mesa para pedirle algo sencillo en inglés que le permitiera romper el hielo al hablar. “Le digo: ‘Te pido, por favor, ayudame para armarme una frase, pero escribímela en fonética, así yo la estudio mientras como la pasta’”, detalló.

Según narró el actor, cuando Woody Allen terminó de cenar y se levantó para irse, él se paró casi por reflejo. El director lo miró, le dijo un simple “Hi”, le estrechó la mano y ahí Francella sintió el famoso cortocircuito mental y respondió: "¿Qué? Hi, nice to meet you".

El momento que más debate generó en el estudio fue la parte en la que un comensal estadounidense supuestamente intervino para presentarlo como un actor argentino premiado y ganador de un Oscar por "El secreto de sus ojos", lo que desembocó en una invitación a sentarse en la mesa del cineasta.

Cuando los presentes votaron creyendo que era invento puro, Francella aclaró que la mitad inicial era totalmente real. Pero que, lo que agregó al final, incluido el diálogo extendido con Allen, fue creación suya.

Scarlett Johansson volvió a defender a Woody Allen

En estos días, otra noticia vinculada a Woody Allen volvió a instalarse en los medios internacionales. Scarlett Johansson, una de las actrices más asociadas al cine del director, reafirmó su defensa hacia él en una entrevista publicada por "The Telegraph".

Ella ya había manifestado esa postura en 2019, y a pesar del paso del tiempo y del clima polarizado en la industria desde el auge del #MeToo, decidió mantenerse firme.

Johansson, que trabajó en "Match Point" y "Scoop", explicó que su apoyo no surge de un capricho, sino de valores que, según dijo, heredó desde la infancia. “Es importante tener integridad y defender aquello en lo que crees”, señaló.

Reafirmó que habló directamente con Allen sobre las acusaciones que lo rodean desde los años noventa y que él le transmitió su inocencia, algo en lo que ella decidió confiar.

También contó que nunca tuvo claro si su postura le trajo consecuencias en su carrera. “Nunca sabes cuál es el efecto dominó exactamente”, detalló, aunque reconoció que, en ciertos momentos, posicionarse públicamente puede tener un costo difícil de medir.