"Harry Potter": el actor Nick Frost está cerca de interpretar a Hagrid en la serie de HBO

La serie de Harry Potter, diseñada para durar más de una década, es obra de la guionista y showrunner Francesca Gardiner y el director y productor ejecutivo Mark Mylod. Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y Max Content, calificó la serie en el momento del anuncio original como una "adaptación fiel" de las novelas de J.K. Rowling que "profundizará en cada uno de los libros icónicos".

Frost es conocido por sus frecuentes colaboraciones con Simon Pegg, incluyendo películas como Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Paul y The World's End, y la serie de comedia sobrenatural Truth Seekers de Prime Video. También formó parte del elenco principal de la serie dramática de acción de AMC, Into the Badlands. Frost aparecerá próximamente en la nueva versión de acción real de Cómo entrenar a tu dragón, que se estrenará en junio.