Harry Potter: Gary Oldman cree que hizo un trabajo "mediocre" como Sirius Black

La franquicia cinematográfica Harry Potter pudo haber salvado la carrera de Gary Oldman , pero él no se elogia mucho por su interpretación de Sirius Black.

“Creo que mi trabajo es mediocre” , dijo Oldman para sorpresa del presentador del podcast Josh Horowitz. "Tal vez si hubiera leído los libros como Alan [Rickman], si me hubiera adelantado a la curva, si hubiera sabido lo que venía, honestamente creo que lo habría hecho de manera diferente”.

No es que Oldman se elogie a menudo cuando ve una de sus actuaciones. Y añadió: "Es como cualquier cosa, si me sentara y me mirara en algo y dijera: 'Dios mío, soy increíble', sería un día muy triste, porque quieres mejorar lo siguiente".