HBO levantó "Lo que el viento se llevó" por racista

En su columna, Ridley pidió explícitamente a Warner Media, de la que depende HBO Max, que “levantara el film” de su programación. “Es una película que glorifica al Sur previo a la guerra; un film que, cuando no ignora los horrores de la esclavitud, perpetúa algunos de los estereotipos más penosos en relación a la gente de color; una película que ofrece una versión romántica de los estados confederados de una forma que legitima la noción de que el movimiento secesionista fue algo más, o mejor, o más noble de lo que fue: una insurrección sangrienta para mantener el derecho a poseer y vender seres humanos”.

Estrenada en 1939, la superproducción de 4 horas de duración “Gone With the Wind” (“Lo que el viento se llevó”) cuenta la historia de dos aristócratas del sur, Scarlett O’Hara y Rhett Butler, y fue interpretada por Vivien Leigh, Clark Gable, Hattie McDaniel y Olivia de Havilland. Está basada en el best seller de 1936 de Margaret Mitchell, y se ambienta en una plantación en las afueras de Atlanta en los prolegómenos de la Guerra Civil. Tanto el libro como el film tienen personajes negros que han sido esclavos y que se muestran felices y fieles a sus antiguos amos, aún después de la abolición de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos.

Dirigida por Victor Fleming, se convirtió en una de las películas más taquilleras y famosas de toda la historia de Hollywood. En la 12° entrega de los Oscars obtuvo ocho estatuillas, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto para Hattie McDaniel por el papel de Mammy, una criada en la plantación llamada Tara. Eso convirtió a McDaniel en la primera persona afroamericana en ganar un Oscar, aunque hay que hacer notar que debido a las leyes de segregación racial de la época ella debió sentarse en el fondo de la sala. Al momento de recibirlo, ella rompió en llanto y expresó que esperaba que ese premio sirviera para “abrirle camino a mi raza”.

Si bien el levantamiento de “Lo que el viento se llevó” fue el más sorprendente por lo que significa esta película en la historia de la cultura estadounidense, no fue el único caso. Disney y Paramount eliminaron la película “Canción del sur”, de 1946, y el reality “Cops”, que muestra procedimientos policiales violentos. Del mismo modo, Netflix de Australia levantó de su programación cuatro shows del famoso comediante local Chris Lilley por la pintura caricaturesca que hacía de personajes negros.