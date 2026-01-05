HBO Max arrasa con una impactante película de un futuro distópico y aterrador + Seguir en









Entre estrenos y clásicos, HBO Max suma películas que incomodan: una historia sobre privilegios y salud abre un debate que sigue vigente.

HBO Max potencia el costado más oscuro de las películas futuristas: acción, desigualdad y una tecnología que no está al alcance de todos. Foto: HBO Max

Las películas distópicas suelen agarrar miedos bien actuales: desigualdad, crisis ambiental, control y estirarlos hasta el límite. En ese clima, HBO Max suma a su catálogo un título que mezcla acción con una pregunta incómoda: qué pasa cuando el progreso queda reservado para unos pocos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En Elysium, el futuro no es parejo: mientras una minoría vive cómoda y protegida, el resto pelea por sobrevivir en un planeta agotado. La tensión no tarda en explotar y empuja a un protagonista al borde, con una misión que puede torcer el destino de dos mundos.

Elysium 2 Una estación espacial como promesa y una Tierra al límite: la película explota el contraste para sostener la tensión hasta el final. HBO Max De qué trata Elysium, el estreno de HBO Max La historia transcurre en el año 2154 y divide a la humanidad en dos bandos. Por un lado, los que tienen recursos se instalan en una estación espacial llamada Elysium, un paraíso ultratecnológico donde la salud y la seguridad parecen garantizadas. Del otro, quienes se quedan en la Tierra sobreviven hacinados entre escasez, suciedad y máquinas que controlan la vida cotidiana.

Ese orden se sostiene con mano firme desde el poder. Una funcionaria de alto rango, dispuesta a todo para evitar que alguien “cruce de clase”, refuerza fronteras y frena cualquier intento de movilidad. Pero la desesperación crece abajo y empieza a tomar forma una insurgencia que busca llegar a ese refugio orbital cueste lo que cueste.

En el medio queda Max, un hombre que acepta una misión secreta que lo mete de lleno en el conflicto. La película, dirigida por Neill Blomkamp, mezcla persecuciones y violencia con un trasfondo de diferencias de clase, calentamiento global y ecología. Y suma un detalle que da escalofríos: máquinas médicas capaces de curar y reconstruir el cuerpo, disponibles solo para quienes viven del lado correcto.

HBO Max: tráiler de Elysium Embed - ELYSIUM - Official Trailer (HD) HBO Max: elenco de Elysium Matt Damon

Jodie Foster

Sharlto Copley

Alice Braga

Diego Luna