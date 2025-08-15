HBO Max estrenó la película más esperada por los amantes del terror: la remake del vampiro más espeluznante







La plataforma no se queda atrás ante los grandes estrenos de la competencia y trae a su plataforma a uno de los mayores éxitos de los últimos años.

Con un elenco estelar, la remake de la icónica película de terror ya está disponible en HBO Max.

HBO Max estrenó la remake más esperada del clásico de terror Nosferatu. La película genera expectativa entre los fanáticos del horror y quienes buscan nuevos títulos de miedo en la plataforma, que combina clásicos con versiones actualizadas para llegar a distintos públicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con esta apuesta, la plataforma busca ofrecer contenido que combine suspenso, miedo y escenas impactantes, manteniendo la esencia del clásico original. El estreno se perfila como una de las opciones más elegidas por los suscriptores que buscan novedades dentro del género de terror.

nosferatu-pelicula-2024- Willem Defoe se luce en la película que ya está disponible en HBO Max. De qué trata Nosferatu, la película furor en HBO Max Nosferatu es una adaptación contemporánea del icónico filme de 1922, dirigido por F.W. Murnau. La historia sigue a Ellen Hutter, una joven casada que se ve aterrorizada por el Conde Orlok, un vampiro ancestral que trae consigo tragedia y desesperación. La película combina elementos de horror gótico con una estética visualmente impactante, característica del estilo del director Robert Eggers, conocido por su trabajo en El Faro.

La trama se desarrolla en la ciudad alemana de Wisborg, donde el joven agente inmobiliario Thomas Hutter es enviado a Transilvania para cerrar un trato con el misterioso Conde Orlok. Mientras Hutter se ausenta, Ellen comienza a experimentar extraños sucesos en su hogar, relacionados con la presencia del vampiro. La historia profundiza en la lucha de Ellen por protegerse a sí misma y a su esposo de la amenaza sobrenatural que se cierne sobre ellos.

La película tuvo un rendimiento por encima de lo esperado en taquilla y festivales desde su estreno a finales del 2024, superando su presupuesto y cosechando elogios de buena parte de la crítica especializada por su capacidad para renovar un clásico del cine. Ese recorrido contribuyó a que, al llegar a HBO Max, se convirtiera rápidamente en uno de los títulos más comentados y consumidos en la plataforma.

HBO Max: tráiler de Nosferatu Embed - NOSFERATU | Tráiler Oficial (Universal Studios) - HD HBO Max: elenco de Nosferatu Nicholas Hoult

Lily-Rose Depp

Bill Skarsgård

Aaron Taylor-Johnson

Willem Dafoe

Emma Corrin

Ralph Ineson

Simon McBurney

Paul A. Maynard