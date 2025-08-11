SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de agosto 2025 - 20:00

La joya de la distopía en HBO Max: la infravalorada película con Ryan Gosling que tenés que ver

HBO Max sorprende con una película de ciencia ficción visualmente impactante que combina acción, misterio y reflexiones sobre la identidad.

Ryan Gosling protagoniza Blade Runner 2049, la película de HBO Max que expande el clásico de ciencia ficción con una historia intensa y visualmente deslumbrante.

Entre los estrenos y clásicos que HBO Max mantiene en su catálogo, hay una película de ciencia ficción que pasó desapercibida en su estreno pero que, con el tiempo, se ganó un lugar de culto. Con una estética impecable y un trasfondo filosófico, ofrece una experiencia cinematográfica que desafía los límites del género.

Esta obra propone una visión oscura y futurista, donde la humanidad y la inteligencia artificial se enfrentan en un delicado equilibrio. Más que un espectáculo visual, se convierte en una reflexión sobre la identidad, la memoria y el sentido de la vida en un mundo marcado por la tecnología.

Una película de ciencia ficción con Ryan Gosling cautiva por su estética imponente y una historia que desafía los límites del género, ahora disponible en HBO Max.

De qué trata Blade Runner 2049, la sorpresa de HBO Max

Blade Runner 2049 retoma la historia iniciada por Ridley Scott en 1982, pero con la dirección de Denis Villeneuve y un enfoque visual renovado. Ambientada treinta años después de los eventos originales, sigue la vida de K, un replicante que trabaja como agente del Departamento de Policía de Los Ángeles, encargado de “retirar” modelos antiguos.

Durante una misión, K descubre un secreto que podría alterar el frágil orden entre humanos y replicantes. Esta revelación lo lleva a buscar a Rick Deckard, un antiguo blade runner desaparecido desde hace décadas. A lo largo de su investigación, el protagonista enfrenta dilemas morales y descubre verdades incómodas sobre su propia existencia.

La película combina un ritmo pausado con secuencias visuales impresionantes y una banda sonora envolvente, filmada por Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch. Con una narrativa profunda y una atmósfera hipnótica, logra expandir el universo de Blade Runner y consolidarse como una obra imprescindible para los amantes de la ciencia ficción.

HBO Max: tráiler de Blade Runner 2049

Embed - BLADE RUNNER 2049 - Official Trailer

HBO Max: elenco de Blade Runner 2049

  • Ryan Gosling

  • Harrison Ford

  • Ana de Armas

  • Jared Leto

  • Robin Wright

  • Sylvia Hoeks

  • Mackenzie Davis

  • Dave Bautista

