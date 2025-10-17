SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

17 de octubre 2025 - 20:30

HBO Max estrenó la secuela de una icónica película de los noventa: terror y nostalgia

Una nueva historia basada en una de las producciones más aclamadas por los jóvenes a fines de los 90.

Una película ideal para revivir viejos terrores, disponible en HBO Max.

Cortesía de HBO Max

Los fanáticos del terror adolescente están de celebración: HBO Max acaba de sumar a su catálogo una de las secuelas más recordadas del cine de los noventa. Con un tono oscuro, suspenso constante y una buena dosis de nostalgia, esta producción revive el espíritu de una época en la que el miedo se mezclaba con romances juveniles y secretos inconfesables.

Tras años de espera, los seguidores de la saga finalmente pueden disfrutar de “Sé lo que hicieron el verano pasado”, una continuación directa del clásico que marcó a toda una generación y que regresa para conquistar tanto a los nostálgicos como a nuevos espectadores.

Sé lo que hicieron el verano pasado
HBO Max estrenó la secuela de la icónica película de terror.

De qué trata Sé lo que hicieron el verano pasado, el esperado estreno de HBO Max

La historia retoma los eventos ocurridos un año después de la primera película. Julie James, todavía traumatizada por los sucesos que la persiguen desde aquel fatídico verano, intenta seguir con su vida universitaria. Sin embargo, los recuerdos y la culpa continúan acechándola, sobre todo cuando comienza a recibir nuevas amenazas anónimas que le recuerdan el terrible secreto que compartió con sus amigos.

Buscando escapar del pasado, Julie acepta un viaje a las Bahamas junto a su amiga Karla y un grupo de jóvenes que solo buscan diversión. Pero lo que parecía ser unas vacaciones paradisíacas pronto se transforma en una pesadilla cuando una serie de asesinatos brutales comienza a sembrar el terror en el lugar. El asesino que creían muerto ha vuelto, y esta vez no piensa dejar cabos sueltos.

HBO Max: tráiler de Sé lo que hicieron el verano pasado

HBO Max: elenco de Sé lo que hicieron el verano pasado

  • Jennifer Love Hewitt (Julie James)
  • Freddie Prinze Jr. (Ray Bronson)
  • Brandy Norwood (Karla Wilson)
  • Mekhi Phifer (Tyrell Martin)
  • Muse Watson (Ben Willis)

