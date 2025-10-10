HBO Max estrenó la exitosa película de 2024 que traumatizó a todos en las salas de cine







HBO Max presenta una película que mezcla terror, crítica social y actuaciones impactantes, convirtiéndose en uno de los fenómenos más comentados del año.

El impactante film que llega a HBO Max tras causar conmoción y aplausos en su paso por los cines.﻿ Crédito: MUBI

El terror psicológico vuelve a tomar fuerza con la llegada de una película que sacudió al público en su paso por los cines y ahora desembarca en HBO Max. “ La sustancia”, protagonizada por Demi Moore, mezcla el horror corporal con una crítica feroz a los estándares de belleza.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde su estreno en el Festival de Cannes, el film generó reacciones extremas: desmayos, abandonos de sala y ovaciones de más de diez minutos. Una experiencia cinematográfica tan intensa que divide opiniones, pero que nadie olvida.

2KPZRMKSHNHUPLRL7B7GYDF5PE La nueva película de HBO Max combina horror físico y una mirada brutal sobre la belleza, en una historia que dejó al público sin aliento. HBO MAX

De qué trata La sustancia, el estreno de HBO Max La historia se centra en Elisabeth Sparkle (Demi Moore), una estrella de televisión que, tras ser despedida por considerarla “demasiado vieja”, se somete a un procedimiento experimental. El tratamiento, llamado La Sustancia, promete regenerar el cuerpo y devolver la juventud, pero el resultado supera los límites de lo humano.

El experimento genera una versión joven y perfecta de sí misma, interpretada por Margaret Qualley, con quien debe compartir la existencia de forma alternada. Sin embargo, la envidia, la ambición y la locura comienzan a desatar una guerra entre ambas versiones, desdibujando la frontera entre identidad y monstruosidad.

La película combina elementos del terror corporal con una crítica directa al culto de la perfección física. Dirigida por Coralie Fargeat, la producción usa el asco y el impacto visual como herramientas narrativas, desafiando la comodidad del espectador y exponiendo los extremos a los que puede llegar la obsesión por la belleza. HBO Max: tráiler de La sustancia Embed - LA SUSTANCIA | Tráiler Oficial | Septiembre 19 en cines HBO Max: elenco de La sustancia Demi Moore

Margaret Qualley

Dennis Quaid

Hugo Diego Garcia

Edward Fortin

Christian Erickson