HBO Max sorprendió con el estreno de una serie que traspaso fronteras y es perfecta para maratonear + Seguir en









Una producción que ya tiene casi 20 años y todos los fans esperaban volver a ver.

La serie colombiana más aclamada de los 2000 ya llegó a HBO Max. Imagen: HBO Max

Recientemente HBO Max añadió a su catálogo una de las producciones más comentadas de la televisión colombiana de principios de los 2000, ofreciendo a sus suscriptores la oportunidad de redescubrir un clásico del drama social con una narrativa cruda y envolvente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La inclusión de esta producción responde al creciente interés por contenidos con historias intensas y personajes complejos que trascienden idiomas y culturas. Esta historia, que expone sin filtros las dificultades y decisiones extremas de su protagonista, representa un viaje plagado de ambición, pasión y consecuencias. Se trata de Sin tetas no hay paraíso.

Sin tetas no hay paraíso HBO Max agregó a su catálogo una de las series colombianas más aclamadas. Imagen: HBO Max De qué trata Sin tetas no hay paraíso, la icónica serie colombiana Sin tetas no hay paraíso es una serie de televisión colombiana producida por Caracol Televisión en 2006, basada en la novela homónima del escritor Gustavo Bolívar. La historia se centra en Catalina Santana, una joven de diecisiete años que vive en un entorno de pobreza en Pereira y sueña con alcanzar una vida de lujos y reconocimiento.

Para lograr ese objetivo, Catalina se obsesiona con la idea de someterse a una cirugía de implantes mamarios, convencida de que eso le abrirá las puertas al dinero fácil y a la alta sociedad. Guiada por su amiga Yésica “La Diabla”, entra en contacto con narcotraficantes y se involucra en actividades peligrosas, lo que gradualmente la arrastra a un mundo de corrupción, violencia y traiciones.

La trama explora las consecuencias de las decisiones impulsivas de Catalina, mostrando cómo su búsqueda de riqueza y estatus termina transformando radicalmente su vida y la de quienes la rodean. A través de su arco narrativo, la serie aborda temas como la desigualdad, la ambición y el impacto del narcotráfico en comunidades vulnerables.

HBO Max: tráiler de Sin tetas no hay paraíso Embed - Sin tetas no hay paraíso - Temporada 1 - Tráiler HBO Max: elenco de Sin tetas no hay paraíso María Adelaida Puerta

Patricia Ercole

Sandra Beltrán

Nicolás Rincón

Andrés Toro