La película "One Battle After Another" ya tiene fecha de estreno en HBO Max

One Battle After Another (Una Batalla Tras Otra) pronto estará disponible para ver en streaming. La película de Paul Thomas Anderson , protagonizada por Leonardo DiCaprio , se estrenará en HBO Max el 19 de diciembre.

Protagonizada por DiCaprio, Sean Penn , Teyana Taylor , Regina Hall , Benicio del Toro y Chase Infiniti .

La película sigue a Bob, un ex militante que decidió cortar con todo después de años marcados por la violencia y la persecución. Vive aislado con su hija Willa, bajo normas estrictas y una rutina sin contacto social.

Ese intento de paz termina cuando un viejo enemigo reaparece después de 16 años. La situación se vuelve crítica cuando Willa es capturada y Bob queda obligado a enfrentar un pasado que intentó dejar atrás.

La búsqueda de su hija lo expone nuevamente a redes criminales, viejos aliados y figuras que lo recuerdan como un líder temido. La película se centra en la tensión entre padre e hija y en cómo las decisiones del pasado arrastran consecuencias que no desaparecen.

La historia mezcla acción, persecución, vínculos rotos y una mirada cruda sobre la idea de sacrificio. De todas formas, la historia no sólo se concentra en la violencia, sino en los daños emocionales que dejan los conflictos tan profundos.

La película está inspirada vagamente en la novela "Vineland" de Thomas Pynchon de 1990.

El éxito de One Battle After Another

Tras su estreno el 26 de septiembre, la película recibió un gran reconocimiento de la crítica por su historia, dirección y actuaciones. Se espera que sea una de las principales candidatas al Óscar en la gala de premios del próximo año y recientemente obtuvo 9 nominaciones a los Globos de Oro, la cifra más alta de la industria, incluyendo la de mejor película.

One Battle After Another recaudó 204 millones de dólares en taquilla en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de la carrera como director de Anderson.