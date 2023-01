Camilo y Evaluna hablaron sobre la identidad de género de Índigo

"Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral, porque hasta el día que nació, nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías", escribieron en otra parte del mensaje.

image.png

Los padres de Índigo mostraron su solidaridad con quienes sí son condenados por la forma en la que se perciben: "Pensábamos no pronunciarnos al respecto, y dejarlo pasar, como lo hemos hecho las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorcias, etc, etc... Pero nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos. Y nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse por ejemplo las personas de la comunidad LGBTQ+ frente a un mundo que les señala, juzgándoles, con dedos apuntando y condenando".

"Imagínense lo intenso y complejo que puede ser para una persona pasando por un proceso de reconocimiento tal, y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano esperando la primera seña para lanzarlas. Creemos y nos esforzamos por crear un mundo y un futuro donde nos inventemos más maneras de amarnos, de reconocernos, de respetarnos y de abrazarnos con nuestras diferencias. Les mandamos un apapacho, un abrazo desde el alma y desde el centro de nuestro núcleo familiar. Camilo, Evaluna e Índigo", concluye el posteo.