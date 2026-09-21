Serú Girán por David Lebón y Pedro Aznar suma un octavo y último show en Buenos Aires + Agregar ámbito en









Grandes himnos como “Canción de Alicia en el país”, “Esperando nacer”, “Seminare”, “Cuánto tiempo más llevará”, “No llores por mí, Argentina” y muchas más resonarán en el estadio de Villa Crespo.

Lebón y Aznar se reúnen para interpretar los clásicos de Serú Girán.

Lo que parecía un acontecimiento irrepetible continúa escribiendo nuevos capítulos. Después de agotar funciones en todo el país —con siete shows en Buenos Aires incluidos— y una gira que se convirtió en uno de los grandes fenómenos musicales y culturales del año, Serú Girán por Lebón y Aznar anuncia una octava presentación en el Movistar Arena . La nueva cita será el 22 de noviembre, una nueva oportunidad para reencontrarse con un repertorio que atraviesa generaciones y conserva intacta su capacidad de emocionar.

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Cada concierto confirma que estas canciones siguen ocupando un lugar único en la memoria colectiva. Familias enteras, amigos de distintas edades y público llegado desde todo el país convierten cada función en una celebración compartida, donde conviven quienes crecieron con la obra de Serú Girán y quienes hoy la descubren en vivo a través de dos de sus protagonistas.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el show de David Lebón y Pedro Aznar Las entradas para la nueva fecha estarán disponibles desde el martes 22 de septiembre a las 10 AM a través de www.movistararena.com.ar con todos los medios de pago. Con tarjeta Visa Galicia hay hasta 6 cuotas sin interés.

Por la corta duración de la banda (cuatro años en la primera etapa y sólo dos conciertos en River en 1992) el recital en el Movistar Arena es una oportunidad excepcional e histórica para emocionarse y cantar en vivo con dos de sus creadores.

La vigencia de Serú Girán, de más de 40 años, se confirmó en abril de 2025, cuando Lebón y Aznar presentaron “Serú Girán - El Homenaje” ante 150 mil personas en el Festival Quilmes Rock, contando con la presencia de artistas invitados. Un mes después, en mayo de 2025, los músicos trascendieron fronteras con “Serú Girán - por Lebón & Aznar” en el Festival Cordillera de Bogotá.

Grandes himnos como “Canción de Alicia en el país”, “Esperando nacer”, “Seminare”, “Cuánto tiempo más llevará”, “No llores por mí, Argentina”, “A cada hombre, a cada mujer” y “Perro Andaluz” y muchas más resonarán en el estadio de Villa Crespo. Lebón y Aznar prometen una noche emotiva y poderosa. Cada nota, cada mirada y cada aplauso será la muestra de que Serú nunca se fue. Está vivo en la música, en la memoria y, sobre todo, en el público. Por Moro, por la historia compartida, por esas canciones que nos atraviesan la vida, hay que acompañarlos una vez más. Gira 2026 25 de septiembre | Quality Arena | Córdoba AGOTADO

27 de septiembre | Palacio de los Deportes | Tucumán

11 de octubre | Rock al Parque | Bogotá

23 de octubre | Estadio Ruca Che | Neuquén

25 de octubre | Club Estudiantes | Bahía Blanca

12 de noviembre | Arena Maipú | Mendoza

14 de noviembre | Bicentenario | San Juan

22 de noviembre | Movistar Arena | Buenos Aires ÚLTIMA FECHA

5 de diciembre | Hipódromo | La Plata

7 de diciembre | Anfiteatro Municipal | Rosario

17 de diciembre | Antel Arena | Uruguay

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