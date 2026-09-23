Taylor Swift anunció el lanzamiento del álbum "The Life of a Showgirl: The Encore" + Agregar ámbito en









La superestrella del pop confirmó un nuevo lanzamiento que incluye cuatro temas nuevos. Estará disponible a partir de este viernes.

Swift lo confirmó a través de sus redes sociales.

"Patient Zero", la canción que Taylor Swift anunció ayer, no será una canción aislada. La superestrella del pop confirmó un nuevo lanzamiento que incluye cuatro temas nuevos y que también saldrá a la venta este viernes: "The Life of a Showgirl: The Encore".

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Las nuevas canciones, además de la ya anunciada "Patient Zero", son "Cleveland!", "Pink Clouding" y "Babylon", listadas como pistas 13-16 en la versión ampliada de su álbum "Showgirl" de 2025.

El mensaje de Taylor Swift sobre su nuevo lanzamiento "Hace aproximadamente un año, ustedes hicieron algo verdaderamente inconcebible. Algo que me voló la cabeza por completo… Les dieron a *The Life of a Showgirl* la primera semana más grande para un álbum en la historia. Hice un viaje a Suecia para celebrar con Max y Shellback, mis dos colaboradores en este álbum. En realidad, solo queríamos reflexionar y absorber lo agradecidos que estábamos por el momento en el que estábamos, pero había un estudio allí y hicimos lo que hacemos cuando sentimos algo en absoluto: Escribimos más canciones. Espero que las amen, porque nacieron de la pura gratitud por su exuberancia y celebración del álbum que hicimos. *The Life of a Showgirl: The Encore*, incluyendo cuatro canciones nuevas."

About a year ago, you guys did a truly unfathomable thing. Something that completely blew my mind… You gave The Life of a Showgirl the biggest first week for an album in history. I took a trip to Sweden to celebrate with Max and Shellback, my two collaborators on this album.… pic.twitter.com/zFDgFLpbAd — Taylor Swift (@taylorswift13) September 23, 2026 Los fans de Swift habían asumido durante mucho tiempo que no habría una edición de lujo ni con material extra de "The Life of a Showgirl" de 2025, ya que, en aquel momento, Swift les había asegurado que estaba satisfecha con la configuración exacta de 12 canciones que iba a lanzar y que no quería añadir nada más que hubiera descartado. Pero, como ahora saben los fans, eso no impidió que se creara material adicional posteriormente, que, según la cantante, surgió en una explosión espontánea de euforia tras el lanzamiento junto a sus dos colaboradores en ese álbum.

Taylor Swift será reconocida en los MTV Video Music Awards CBS y MTV anunciaron el lunes por la mañana que Taylor Swift será la ganadora del primer premio MTV VMA Artist Director Honors, un galardón de reciente creación que se otorgará a los artistas que dirigen algunos o todos sus propios videos musicales.

Las cadenas de televisión indicaron que el premio está destinado a artistas "cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual", y "celebra una trayectoria artística sólida e influyente de artistas que han superado los límites creativos y desarrollado una voz propia como directores".