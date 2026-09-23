Disputa por la herencia de Dolly Parton: despidieron a su sobrino tras amenazas contra el manager de la cantante

Bryan Seaver, propietario de la empresa que proporcionó el equipo de seguridad a Parton, fue la persona elegida personalmente por la estrella para anunciar su muerte.

A un mes de la muerte de la cantante crecen las disputas familiares.

Los herederos de Dolly Parton acusaron al sobrino de la icónica cantante de amenazar con cometer actos de violencia y destruir el legado y el imperio empresarial de su tía si no recibía ciertas cantidades de dinero.

Además, según informa el portal TMZ, solicitaron a un juez que lo mantuviera alejado de sus empleados y de sus negocios. Los documentos judiciales presentados en Nashville ofrecen los primeros indicios de discordia en un proceso sucesorio cuidadosamente gestionado para una de las personalidades más queridas de la música y de otros ámbitos.

Las acusaciones son contra Bryan Seaver , propietario de la empresa que proporcionó el equipo de seguridad a Parton y la persona elegida personalmente por la estrella para anunciar su muerte.

En la solicitud de orden de restricción temporal presentada por She’s Alive , la entidad que gestiona y protege los bienes y negocios profesionales de Parton, y en otros documentos judiciales, se alega que Seaver envió mensajes cada vez más amenazantes durante las últimas semanas. She’s Alive está dirigida por Danny Nozell, el mánager de Parton desde hace mucho tiempo.

La semana pasada, la productora She’s Alive rescindió el contrato con Seaver y Squadron Augmented Protection Services, alegando que su “conducta intimidatoria hacía insostenible su permanencia en el puesto” , según documentos judiciales.

Los documentos judiciales muestran una serie de mensajes de texto y correos electrónicos que, según She’s Alive, Seaver envió justo antes de la muerte de Parton. Los mensajes comienzan con amenazas de destruir la marca y, tras su fallecimiento, muestran a Seaver disfrutando de su recién adquirida fama y autodenominándose “traficante internacional de armas”.

En un mensaje escrito el 1 de septiembre e incluido en los documentos judiciales, dijo: “Voy a crear un podcast dedicado a arruinar las colaboraciones de marca de Dolly y a contar las violaciones que esta gente ha cometido contra nosotros. Va a ser genial. O que me paguen, carajo”.

Según la denuncia, Seaver también afirmó haber trabajado para contratistas militares privados en el extranjero durante la guerra de Iraq y haber utilizado esa experiencia como parte de dichas amenazas.

Según los documentos judiciales, estos mensajes han causado la renuncia del abogado de fideicomisos y sucesiones de Parton y la dimisión de empleados de She’s Alive. La entidad también ha tenido que contratar seguridad privada para sus empleados, incluso en sus domicilios, según indican los documentos.

La orden de alejamiento tiene como objetivo impedir que Seaver hable con los empleados, abogados y socios comerciales de She’s Alive, o que se acerque a menos de 304,8 metros (1.000 pies) de ellos. También busca evitar que interfiera en las relaciones comerciales de la empresa.

Según Forbes, Parton acumuló una fortuna de 450 millones de dólares. El patrimonio fue construido con la venta de discos, las regalías, inversiones en producciones audiovisuales y su participación en Dollywood. Además, se calcula que su catálogo musical, compuesto por más de 3.000 canciones, tiene un valor aproximado de 120 millones de dólares.