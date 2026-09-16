Underworld vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









El show del 26 de noviembre en Mandarine Park marca el regreso a la Argentina de una de las formaciones esenciales de la música electrónica británica.

El dúo británico vuelve a la Argentina en noviembre. Jon Gorrigan

Underworld llega a Buenos Aires el próximo 26 de noviembre para presentarse en Mandarine Park, en una fecha que marca el regreso a la Argentina de una de las formaciones esenciales de la música electrónica británica.

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A lo largo de su extensa trayectoria, Rick Smith y Karl Hyde desarrollaron un lenguaje propio que atravesó la electrónica, el techno y la cultura de clubes, construyendo una propuesta que mantiene una fuerte presencia tanto en los grandes escenarios como en los espacios más experimentales de la escena. Su llegada a Buenos Aires se suma a una etapa de renovada actividad para el dúo, que continúa llevando su música a escenarios de todo el mundo.

Para la fecha en Argentina se suma una propuesta imperdible encabezada por Mariano Mellino, hoy entre los DJs con mayor convocatoria del país, y el legendario Javier Zuker. El lineup se completa con el live set de Varese, uno de los más interesantes de la escena local, y Balaciano abriendo la pista al atardecer.

Cómo y dónde comprar las entadas para el show de Underworld en Argentina Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de Venti, a partir del viernes 18 de septiembre a las 10hs - con todos los medios de pago. Además, habrá 6 cuotas sin interés con Galicia.

Underworld está formado por Rick Smith y Karl Hyde. Más de 30 años después de su incomparable primer álbum, dubnobasswithmyheadman , y de su himno eufórico que marcó a toda una generación, Born Slippy (Nuxx), el dúo continúa creciendo y consolidándose.

El 2025 marcó un renacimiento moderno para el grupo, que ya cuenta con más de 40 años de trayectoria. Su debut en Boiler Room superó el millón de visualizaciones en sus primeros cinco días y la reciente reedición de sus primeros siete álbumes de estudio se tradujo en un ingreso directo de todos ellos en los primeros puestos de los rankings de discos, un logro que ningún otro artista había conseguido antes. Con una gira por Estados Unidos en 2025 con entradas agotadas, innumerables presentaciones como headliners en festivales y colaboraciones continuas con talentos fundamentales de la escena como Brutalismus 3000, KETTAMA y KI/KI, la trayectoria artística de Underworld y la intensidad de sus shows en vivo consolidan su lugar tanto en la historia como en el futuro de la música electrónica.

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