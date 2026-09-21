Freya Skye llega por primera vez a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas

La cantante y actriz británica se presentará el 25 de enero de 2027 en C Art Media, como parte de su nueva gira por Sudamérica.

La actriz y cantante llega por primera vez al país.

La estrella pop en ascenso Freya Skye anunció su primera presentación en Argentina. La cantante y actriz británica se presentará el 25 de enero de 2027 en C Art Media , como parte de su nueva gira por Sudamérica.

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Freya atraviesa un momento clave de su carrera. El pasado miércoles 16 de septiembre lanzó “Bad Taste” , su nuevo sencillo, y pocos días después comenzará su gira Stars Align Tour por Estados Unidos. En medio de este crecimiento internacional, la artista confirmó que también llegará por primera vez a Buenos Aires.

Las entradas para el show del 25 de enero en el C Art Media ya se encuentran disponibles a través de Passline.

Freya Skye viene consolidando su carrera a nivel global y, según datos difundidos por su equipo de prensa, ya acumula más de 2.800 millones de reproducciones de su música y supera los 5 millones de seguidores en redes sociales .

Durante 2026 también consiguió uno de sus mayores éxitos con “Silent treatment” , canción que ingresó al Top 10 de la lista Top 40 Pop Radio Chart de Mediabase.

La artista también logró ampliar su presencia en mercados como Reino Unido y Australia, con difusión en emisoras y plataformas de esos países.

Con su llegada a Sudamérica, Freya Skye sumará una nueva etapa a su crecimiento internacional y tendrá en Buenos Aires una de las paradas de su próxima gira.

Fechas de la gira por Sudamérica de Fraya Skye: