Placebo vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas

Placebo vuelve a tres años de su última visita al país.

A tres años de su última visita al país, Placebo regresa a Buenos Aires para celebrar sus 30 años. El próximo 3 de marzo de 2027, Brian Molko y Stefan Olsdal se presentarán en Malvinas Argentinas, de la mano de DF Entertainment, como parte del “30th Anniversary Tour”, la gira que recorre tres décadas de una de las trayectorias más singulares del rock alternativo.

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El “30th Anniversary Tour” comienza este mes en Europa y se extenderá hasta diciembre con más de 30 fechas en algunas de las principales arenas del continente: Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Milán, Berlín, París, Glasgow, Manchester y Londres son parte de un recorrido que celebra el camino iniciado con Placebo, su álbum debut de 1996.

En marzo de 2027, esa celebración cruzará el Atlántico para llegar a Buenos Aires, en un momento en el que la banda vuelve sobre aquel punto de partida con Placebo RE:CREATED, una nueva lectura del disco construida a partir de las grabaciones originales y de tres décadas de experiencia tocando esas canciones en vivo.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Placebo en Argentina Las entradas se podrán adquirir desde el miércoles 23 de septiembre durante la preventa exclusiva para clientes Visa Macro, con el beneficio de 9 cuotas sin interés, y desde el jueves 24 de septiembre en la venta general, disponible para todos los medios de pago y con 6 cuotas para clientes Visa Macro. En ambos casos, la venta comenzará a las 12:00 hs y será únicamente a través de All Access.

Placebo vuelve así al comienzo de su historia no para mirarlo desde la nostalgia, sino para hacerlo sonar desde el presente. Salido en junio de 2026, el disco está concebido como una suerte de “director’s cut”: volver al disco que inició todo con el sonido, la perspectiva y la experiencia acumulados desde entonces.

Cuando Placebo apareció en 1996, en pleno auge del Britpop, Brian Molko y Stefan Olsdal construyeron una identidad a contramano de buena parte del rock británico de la época. “Nancy Boy” fue una de las primeras sacudidas; después llegarían “Pure Morning”, “Every You Every Me”, “Special K”, “The Bitter End” y una discografía que amplió ese universo sin domesticarlo. El 3 de marzo, esa historia volverá a suceder en el presente. Malvinas Argentinas será el escenario para escuchar las canciones que encendieron el comienzo junto a las que fueron transformando a Placebo durante tres décadas, atravesadas ahora por todo lo que ocurrió desde entonces. Treinta años después, volver al origen también puede ser una forma de seguir avanzando.

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