Hollywood se propone regresar a su etapa de mayor esplendor

Hubo una época de Hollywood en que las películas eran enormes, fastuosas, carísimas. Y no hablamos de lo contemporáneo: en aquel tiempo no sólo no existía el color sino tampoco el sonido, y los efectos especiales eran apenas rudimentarios. Eso sí, había escenógrafos, decoradores y vestuaristas que parecían traídos del Renacimiento.