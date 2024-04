"Horizon", el nuevo western de Kevin Costner, tendrá su estreno en el Festival de Cannes

"Me gustaría agradecer al Festival de Cannes por incluir mi película 'Horizon, An American Saga' en la selección de este año", dijo Costner en un comunicado. “Han pasado 20 años desde que tuve el placer de estar en la Croisette. He estado esperando el momento adecuado para regresar y estoy orgulloso de decir que este momento ha llegado. 'Horizon, An American Saga' es una historia que comenzó hace 35 años, y no se me ocurre mejor lugar que Cannes para revelar al mundo el resultado de tan maravillosa aventura. Los franceses siempre han apoyado el cine y han creído profundamente en el cine. Así como creo profundamente en mi película”.