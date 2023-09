Huelga en Hollywood: el acuerdo entre estudios y guionistas podría ser inminente

Durante esos días, distintas fuentes indicaron que hubo grandes progresos, pero los negociadores del sindicato no estaban dispuestos a irse con poco por lo que la conversación se fue dilatando. El pasado 11 de agosto, las negociaciones se detuvieron después de una "primera y única contraoferta" de parte de la AMPTP que terminó derivando en una pelea mediática con pobres resultados para las productoras que deberion volver a la mesa de negociación en menos de un mes.

Aunque este fin de semana se llegue a un acuerdo con los guionistas, los actores (dentro del sindicato SAG-AFTRA) continuarán sus medidas de fuerza. Hasta el momento, la AMPTP no ha dado ninguna señal de intención para sentarse con ellos a negociar.

Qué habían ofrecido las productoras de Hollywood en agosto

huelga hollywood disney Gentileza: USA Today

Las productoras de Hollywood ofrecieron en agosto aumentos en sueldos mínimos y residuales por reproducciones en streaming: 5% el primer año de contrato, 4% el segundo y 3,5% el tercero, así como un aumento de residuales de u$s72,067 a u$s87,546 por episodio.

Aun así, la apertura a dar datos de esas reproducciones seguía siendo un conflicto. La AMPTP ofreció que seis miembros del sindicato de guionistas puedan estudiar algunos datos limitados de espectadores de streaming durante los próximos tres años y con eso negociar la siguiente renovación de contratos. De aceptarse, la WGA no podrá dar esta información a ningún guionista y, mucho menos, negociar residuales basados en los datos sobre su trabajo.

Por primera vez, las productoras ofrecieron una posible solución al problema del mínimo de empleados en una sala de guionistas. La AMPTP propuso 10 semanas de empleo aseguradas y que el "showrunner" pueda elegir al menos dos guionistas para quedar empleados por 20 semanas. Esto fue rechazado debido a las "limitaciones y omisiones" de la propuesta. Por ejemplo, si bien los showrunners son comunes en las producciones de Hollywood, el término puede referir tanto a guionistas en jefe como productores por lo que no queda claro quién tomaría una decisión así.

Originalmente, la WGA había pedido que las salas de guionistas en preproducción, donde se escriben las series mucho antes de que comience una producción, tengan un mínimo de seis a 12 escritores, dependiendo de la cantidad de episodios a escribir y reglamentación para la contratación.

En el punto del uso de Inteligencia Artificial las productoras propusieron garantizar que ésta nunca será reconocida como un guionista y que el material generado por esta tecnología no sea considerado "material literario", así como que la IA no será acreditada como "autor original". También que a los guionistas que se les de material de base generado por IA se le informará que esto es así, se le pagará como guionistas originales y no se los forzará a usar IA en el proceso de escritura.

Los guionistas consideraron esto un buen acercamiento, pero insuficiente. Como ejemplo, expresaron que la AMPTP se rehúsa a regular el uso del trabajo de los guionistas para entrenar Inteligencia Artificial que cree contenido nuevo.

Como prueba de concepto, la WGA publicó un cuadro donde comparan el costo de sus demandas contra las ganancias de las grandes productoras.