Otro de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt solicitó eliminar legalmente el apellido "Pitt" de su nombre

Esta acción legal se produce después de que algunos de los hijos de la pareja decidieran abandonar el apellido del actor.

Otro de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt está dejando de usar formalmente el apellido de su padre. Maddox Jolie-Pitt , el hijo mayor de la expareja, ha presentado la documentación necesaria para eliminar legalmente el apellido "Pitt" de su nombre y convertirse oficialmente en "Maddox Chivan Jolie" , según el portal TMZ .

Esto se produce tras la decisión de Maddox de eliminar "Pitt" de su nombre artístico, ya que aparece como "Maddox Jolie" en los créditos de la reciente película de Angelina, Couture , en la que trabajó como asistente de dirección.

Esta acción legal también se produce después de que algunos de los hermanos de Maddox decidieran abandonar el apellido Pitt. Shiloh, que ahora tiene 20 años, solicitó cambiar su nombre a "Shiloh Nouvel Jolie" el día de su 18 cumpleaños, en mayo de 2024. La petición fue aprobada oficialmente por un tribunal de Los Ángeles unos meses después.

A principios de este mes, Zahara omitió informalmente el apellido de su padre al cruzar el escenario para recibir su diploma del Spelman College. Su nombre fue leído como "Zahara Marley Jolie" , a pesar de que figuraba como "Zahara Marley Jolie-Pitt" en el programa de la ceremonia de graduación .

Vivienne, de 17 años, también parece haber decidido dejar atrás el apellido Pitt, ya que aparece como "Vivienne Jolie" en el programa de mano del musical The Outsiders , en cuya producción colaboró con su madre, Angelina. La revista People confirmó el cambio informal de nombre en mayo de 2024.

Angelina, de 50 años, y Brad, de 62, también tienen dos hijos, Pax, de 22, y Knox, de 17, aunque parece que ambos han mantenido el apellido "Jolie-Pitt".

La relación de Brad con sus hijos aparentemente se deterioró después de que él y Angelina pusieran fin a su matrimonio en 2016, tras más de una década juntos. La pareja, apodada "Brangelina", se conoció en 2005, en medio del final del matrimonio de Brad con Jennifer Aniston, y finalmente se casaron en 2014 con sus seis hijos como testigos.

Angelina solicitó el divorcio dos años después, alegando que Brad la había agredido física y verbalmente a ella y a sus hijos en un avión en 2016. Llegaron a un acuerdo en diciembre de 2024 tras años de acusaciones y disputas por la custodia.